Un ultime aller simple "au pays", le Graal de l'amarrage sur le Léman, l'apnée pour se relaxer

Se mobiliser contre la réélection de Donald Trump, écrire le dernier chapitre de sa vie dans son pays natal, s'armer de patience dans la quête d'une place d'amarrage sur le Léman, assister au rare spectacle d'un dallage siennois qui se dévoile, pratiquer la plongée en apnée comme un exercice de yoga: tels sont les choix de la semaine de la rédaction de RTSinfo.

INTERVIEW - S'engager pour "sauver notre démocratie", l'appel de l'ex-ambassadrice des Etats-Unis en Suisse

La campagne présidentielle a pris un nouvel élan aux Etats-Unis, avec la candidature de la vice-présidente Kamala Harris à la suite du désistement du président sortant Joe Biden. Ex-ambassadrice de Barack Obama en Suisse, Suzi LeVine mise sur cet enthousiasme pour remporter une élection qui s'annonce serrée. Avec, en toile de fond, une bataille d'image entre deux incarnations de l'Amérique que presque tout oppose.

Dans ce contexte, la militante démocrate mise en particulier sur le vote d'un jeune électorat sensible aux enjeux spécifiques. "Tous ces nouveaux électeurs que j'ai entendus sont très enthousiastes à propos de Kamala Harris, en raison de son énergie et de sa jeunesse. Ils apprécient aussi sa position sur le Proche-Orient. (...) Elle et les démocrates sont aussi très attachés au climat et à la prévention de la violence des armes", énumère-t-elle dans l'émission Tout un monde.

Une certitude toutefois: l'élection sera serrée. "J'ai assisté au concert de Taylor Swift à Zurich il y a quelques semaines, et j'étais au milieu d'environ 50'000 personnes. Cette élection sera probablement décidée par moins de monde", glisse Suzi LeVine. "Nous avons besoin que tout le monde s'engage, vote et fasse tout ce qui est en son pouvoir pour sauver notre démocratie."

TÉMOIGNAGE - Le dernier aller simple d'immigrés en fin de vie vers leur pays natal

Certaines personnes en fin de vie issues de la migration font le choix de rentrer chez elles pour y passer leurs derniers moments. En Suisse romande, une association aide les familles à réaliser le souhait des proches gravement malades.

Cette dernière volonté de retourner à ses racines a un coût et peut demander une certaine logistique, particulièrement lorsque les problèmes de santé sont sérieux. C'est ce qu'ont vécu Lisa et son père. Après dix ans passés en Suisse à travailler, ce dernier décide de quitter le pays. Dans le 19h30, ils racontent comment s'est organisé ce dernier voyage vers une fin de vie paisible.

ENQUÊTE - Les places d'amarrage sur le Léman, un Graal souvent hors d'atteinte

Depuis la pandémie de Covid-19, la navigation a le vent en poupe, mais trouver une place de port est un casse-tête. Autour du Léman, l'attente va de quelques années à plus de vingt ans. Pourtant, des solutions existent.

Pour obtenir une place dans l'un des ports du Léman, il faut s'armer de patience. Markus Burkhardt est un navigateur aguerri. Ce skipper a fait plusieurs traversées transatlantiques et emmène ses clients en haute mer. Il y a 12 ans, le marin suisse achète un bateau sur le Léman. "Je me suis inscrit à tous les ports en espérant trouver une place officielle", explique-t-il dans le 19h30 de la RTS. Après une décennie à trouver des arrangements, il a enfin obtenu une place l'année dernière.

Les recherches de la RTS auprès des ports suisses du Léman montrent en effet que l'attente est longue pour obtenir une place d'amarrage.

PATRIMOINE - Un aperçu fugace du splendide dallage de la cathédrale de Sienne

Le sol du Duomo de Sienne, en Toscane, une œuvre majestueuse de 1300 mètres carrés d’incrustation de marbre, est sans doute l'ouvrage le plus important du monument. Surnommé le "livre de marbre" par les historiens de l’art, ce chef-d’œuvre n’est dévoilé qu’une fois par an.

Le peintre et architecte du 16e siècle Giorgio Vasari l'a décrit comme le plus beau, grand et magnifique sol jamais réalisé. Cependant, à partir du XIXe siècle, pour le protéger du piétinement des visiteurs de la cathédrale, il a été recouvert de tapis.



Une fois par an se déroule une curieuse opération: la "découverture". Il faut deux jours entiers pour retirer tous les tapis qui le recouvrent. C'est le seul moment de l'année où les touristes et les habitants de Sienne peuvent admirer sa splendeur et comprendre son histoire.

REPORTAGE - La plongée en apnée, ce nouveau moyen de relaxation

En piscine ou dans un lac, la plongée en apnée fait de plus en plus d'adeptes en Suisse romande. Depuis 2020, le nombre d'adhérents et adhérentes dans les clubs augmente, au point que ceux-ci doivent parfois refuser du monde.

L'apnée est plébiscitée pour différentes raisons. Certains clubs proposent par exemple des exercices pour améliorer la relaxation, réapprendre à respirer ou encore affronter ses angoisses, dans un cadre bienveillant, indique le 19h30.

Lors de la plongée en apnée, le corps adopte en effet certains réflexes des mammifères marins, tels que la baisse du rythme cardiaque. "En apnée, c'est ce que l'on recherche", explique Damien Grossen, instructeur au Léman Immersion de St-Prex (VD). "Plus le coeur bat lentement, plus tout l'organisme fonctionne lentement, moins on consomme d'oxygène et plus longtemps on va rester dans l'eau", décrit-il.

