Un Tinder des montagnes, du solaire innovant et une nuit au zoo

Ce week-end, on remettait les pendules à l'heure... et on gagnait une heure de sommeil. Mais est-ce que vous dormez bien? Près d'un tiers des Suissesses et des Suisses souffrent de troubles du sommeil. Heureusement, il existe des solutions, que ma collègue Claire Burgy a listées.

Pour trouver l’âme sœur, un amoureux de la marche lance un système de petites annonces sur les sommets / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

Le Tinder des montagnes

Vous en avez marre des rencontres en ligne? Alors mettez vos chaussures de marche et partez en quête du carnet rouge imaginé par un jeune fribourgeois. Randonneurs et randonneuses s'y laissent des messages et autres petites annonces, pour une marche à deux et plus si affinités.

>> En savoir plus : Un Fribourgeois crée un "Tinder des montagnes" pour trouver l'amour en altitude

Ici la Suisse - Le train du Mont-Blanc produit sa propre électricité / Ici la Suisse / 4 min. / le 21 octobre 2024

Un train qui produit de l'électricité

On connaissait les vélos produisant leur propre électricité grâce au freinage, voici désormais les trains. Le Mont-Blanc Express, qui relie Martigny (VS) à Saint-Gervais (France), réussit cette prouesse grâce à un rail supplémentaire dans la descente entre Salvan et Vernayaz, qui permet de stocker 46'000 kWh par mois, soit l'équivalent des besoins de 200 ménages.

À Neuchâtel, plusieurs entreprises se lancent sur le marché du photovoltaïque / Couleurs locales / 2 min. / jeudi à 19:00

Des panneaux solaires novateurs

Des panneaux photovoltaïques sans verre, deux fois plus légers, c'est la promesse d'une installation moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement. Une invention neuchâteloise qui pourrait trouver sa niche dans un domaine en pleine expansion.

Le zoo alpin des Marécottes en Valais offre la possibilité aux visiteurs de dormir au milieu des animaux / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Une nuit au zoo

Entendre les loups à la nuit tombée et nourrir les ours quand le soleil s'est levé: ce sont quelques unes des expériences promises aux clientes et clients du nouvel hôtel qui se dresse au cœur du zoo des Marécottes (VS). Derrière les fenêtres grillagées de sa chambre, on peut contempler les animaux... qui eux-mêmes profitent du divertissement offert par ces voisines et voisins d'une nuit.

© Metacar Eurêka - Kiwee, les mini voitures électriques qui s'autopartagent / Eureka / 2 min. / le 21 octobre 2024

Des micro-voitures qui s'emboîtent

De loin, on pourrait croire à des caddies de supermarché. Mais il s'agit bien de mini-voitures électriques, qui s'emboîtent pour se ranger. On peut ainsi facilement en déplacer plusieurs d'un coup. Cette invention est française et vise à résoudre les problèmes de micro-mobilité, grâce à ces engins roulant à 45 km/h, qui ne nécessitent pas de permis de conduire.

Chez la marchande de marrons / Un jour une heure / 4 min. / le 18 novembre 1975

Chauds les marrons!

Ce sont des petites cabanes qui poussent quand viennent les jours plus froids, des odeurs qui chatouillent le nez et un bruit de crépitement qui réveillent les papilles. C'est la saison des marrons et c'est une tradition qui remonte à loin. Comme cette marchande tessinoise interviewée à Genève en 1975, pour son 40e hiver dans la cité du bout du lac.

Et sinon, malgré cette heure de sommeil gagnée, les jours vont continuer à raccourcir ces prochaines semaines, quitte à peser sur le moral. Petite lueur d'espoir, la luminothérapie, qui séduit de plus en plus quand vient l'automne.

