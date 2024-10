Un sommet à Lausanne pour intensifier les efforts de déminage en Ukraine

La Suisse et l'Ukraine ont rassemblé la communauté internationale à Lausanne pour collaborer face aux défis "massifs" du déminage humanitaire dans le pays en guerre. La présidente de la Confédération Viola Amherd a annoncé la livraison de trois machines supplémentaires.

"Nous sommes résolus à continuer à faire notre part", a-t-elle affirmé jeudi au début d'une ministérielle de deux jours sur cette question. "Chaque explosif improvisé que nous désamorçons est une étape vers la sécurité" et l'amélioration de la situation de la population, a-t-elle dit.

Les systèmes de l'entreprise schwyzoise Global Clearance Solutions (GCS) seront acheminés cette année. "Cela permettra des opérations de déminage efficaces et sûres, de manière indépendante, à l'avenir", a insisté Viola Amherd devant le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal et les représentants de dizaines de pays, des ONG ou encore du secteur privé.

>> Les explications de La Matinale : Keystone - Bernat Armangue La Conférence sur le déminage en Ukraine débute aujourd'hui à Lausanne / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:25

Partenariat de 4,6 millions de francs

Outre cette infrastructure, un encadrement des acteurs ukrainiens fait partie du partenariat de 4,6 millions de francs avec l'entité ukrainienne d'aide en cas de catastrophe, financé entièrement par la Confédération. GCS est le numéro un du marché pour les machines de déminage en Ukraine.

L'entreprise travaille avec l'ONU et plusieurs ONG, comme la Fondation suisse de déminage (FSD) qui emploie actuellement plus de 600 personnes dans le pays. Elle s'attend à ce que 100 de ses machines soient utilisées d'ici 2025 en Ukraine.

L'année dernière, un système de déminage à distance de la fondation bernoise Digger avait déjà été acheminé pour les autorités ukrainiennes. Deux suivront prochainement.

Centaines de machines

Au total, la Suisse a prévu 100 millions de francs jusqu'en 2027 pour le déminage dans ce pays. La semaine dernière, le Conseil fédéral avait annoncé qu'une enveloppe de 30 millions serait attribuée à la FSD pour élargir ses activités dans les régions de Kharkiv et Kherson.

La dimension des défis est véritablement massive (...) Jamais un tel effort n'a été demandé au 21e siècle Denys Chmygal, Premier ministre ukrainien

L'Ukraine peut déjà s'appuyer sur une centaine de machines de déminage, trois fois plus par rapport à l'année dernière, a précisé de son côté Denys Chmygal, arrivé en Suisse tard mercredi soir. Mais ce nombre ne suffit pas. Il faudra environ 10'000 démineurs, 6000 de plus qu'actuellement, et plusieurs centaines de machines.

"La dimension des défis est véritablement massive", ajoute Denys Chmygal. "Jamais un tel effort n'a été demandé au 21e siècle", selon lui. Il faudra au moins une décennie au mieux pour nettoyer le territoire, probablement plusieurs. Et jusqu'à 9000 personnes pourraient décéder si ces efforts ne sont pas menés d'ici dix ans, selon les autorités ukrainiennes. Près de 400 ont été tuées depuis le début de la guerre il y a plus de deux ans.

>> Ecouter l'interview de Frédéric Guerne, expert en déminage, dans le 12h30 : Keystone - Gaetan Bally Conférence internationale à Lausanne pour le déminage humanitaire de l’Ukraine: interview de Frédéric Guerne / Le 12h30 / 6 min. / aujourd'hui à 12:33

ats/hkr