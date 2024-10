Un récif de corail en crochet, un championnat de mulet et du bois aux vertus musicales

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Vous vous rappelez le mystérieux porteur de flamme masqué de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris? Sous son costume, se cachaient en réalité 9 athlètes, qui se sont relayés tout le long de la cérémonie. Dont 3 Romands spécialistes de parkour que mes collègues de RTS Sport ont rencontrés.

Un récif de corail réalisé au crochet par 4000 personnes s'installe à Lausanne / 12h45 / 2 min. / vendredi à 12:45

Du corail en crochet

Un récif coralien crocheté par plus de 4000 personnes. C'est le clou de la nouvelle exposition du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, consacrée à l'imaginaire de la mer. Une œuvre collective qui permet de reproduire des structures complexes grâce à un art traditionnel.

En Suisse, la première compétition dédiée à la coupe mulet a réuni 148 participants dimanche lors du dernier jour de la Foire du Valais / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

Un championnat pour le mulet

Court dessus, court sur les côtés, long derrière. C'est la formule de la coupe mulet, intimement liée au Valais dans l'imaginaire helvétique. Normal donc que ce soit Martigny qui ait accueilli le 1er championnat suisse dédié à la coupe de cheveux. Plus de 150 personnes y ont participé, dont 20 femmes et des enfants, parmi lesquels Lucas, 13 ans: "Si t'as une coupe mulet t'es stylé. Et si t'es stylé t'as une coupe mulet."

>> En savoir plus : La Foire du Valais rassemble plus de 245'000 visiteurs et 150 mulets

© We vibe toys unsplash Eurêka - 2Yes.ch, une application sur le consentement dans la sexualité / Eureka / 2 min. / mardi à 06:48

Une web app pour le consentement

Utiliser son smartphone pour donner son consentement et obtenir celui de son flirt. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une web app développée par 5 Romands. Au menu, 5 règles formalisées pour définir le consentement sexuel, que les partenaires remplissent et s'échangent. Un moyen de s'entendre, mais aussi de se défendre, si l'une des règles n'est pas respectée.

Un projet intercantonal pour valoriser le bois de résonance de l’Arc jurassien / 19h30 / 2 min. / jeudi à 19:30

Valoriser le bois de résonance

Savez-vous ce qu'est une xylothèque? C'est un espace où l'on conserve des échantillons de bois spécifiques. Par exemple, le bois de résonance, celui qui permet de fabriquer des instruments de musique, et qu'on trouve notamment dans les forêts de l'Arc jurassien. Une initiative intercantonale veut valoriser ce patrimoine naturel.

>> En savoir plus : Le bois utilisé par les luthiers valorisé par une nouvelle structure dans l'Arc jurassien

© Binko/vidéo Youtube Eurêka - Binko, le robot qui reconnaît, trie et broie les déchets / Eureka / 2 min. / le 30 septembre 2024

Un robot pour trier les déchets

Imaginez une machine qui trie et broie automatiquement les déchets. C'est le concept développé par un inventeur français, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Grâce à ses 7 compartiments de rangement, son robot améliore également la gestion logistique du tri des déchets.

Playmobil / Classe éco / 3 min. / le 8 mars 2004

50 ans de Playmobil

Des jeux de notre enfance au marketing d'un géant orange, les Playmobil ont toujours autant de succès, 50 ans après leur naissance en Bavière (Allemagne). D'ailleurs savez-vous quels furent les premiers personnages? Un chevalier du Moyen-Âge, un guerrier amérindien et un ouvrier de chantier.

>> En savoir plus : Playmobil, un demi-siècle de succès

Et sinon, est-ce que vous avez vu le dernier épisode des Simpson? Un grand final après 35 saisons de bons et loyaux services, imaginé par l'intelligence artificielle. Au menu des départs, des morts et un mix de références - de Breaking Bad à Game Of Thrones - et surtout un coup de projecteur sur les enjeux liés à l'IA dans la fiction américaine. Et rassurez-vous, cette fausse fin n'était en fait que le début de la 36e saison de la série animée.

Belle semaine et à lundi prochain!