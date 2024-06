Un premier F/A-18 a atterri sur l'A1 à Payerne dans le cadre de l'exercice "Alpha Uno"

L'accès au terrain d'exercice sera barré sur un vaste périmètre. L'A1 entre Payerne et Avenches sera fermée pendant 36 heures au maximum, du 4 juin à 21h au 6 juin à 6h. Une double sortie forcée sera installée aux jonctions de Payerne et d'Avenches et un itinéraire de déviation signalé sera mis en place. Il passera sur la route cantonale par Domdidier, Dompierre et Corcelles-près-Payerne.

Le temps de trajet s'élèvera à 18 minutes au lieu de 7 minutes en temps normal, mais pourra dépendre de la période et de la circulation. A noter qu'une déviation à l'échelle régionale sera mise en place par la centrale de gestion de trafic de l'OFROU. Elle invitera les véhicules circulant sur l'A1 à privilégier l'A12 ou l'A5.