Un groupe nostalgique du Reich allemand sous surveillance de la Finma pour ses activités en Suisse

Le groupe de nostalgiques de l'Empire allemand "Königreich Deutschland" a été placé sous enquête par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Une enquête de SRF met en garde contre les arnaques de ce groupuscule, qui tente de s'intensifier son implantation en Suisse.

Le Königreich Deutschland (KRD) figure sur une liste de surveillance qui peut être consultée sur le site internet de la Finma et dont la radio publique alémanique SRF s'est fait l'écho samedi. Les entreprises et personnes figurant sur cette liste sont suivies pour des activités illicites diverses.

Des représentants du groupe basé en Allemagne auraient proposé des services bancaires et d'assurance non autorisés lors de manifestations en Suisse, recherchant de manière plus intensive à s'implanter dans le pays.

Sous surveillance depuis plusieurs années

Ce mouvement et son chef, l'autoproclamé "empereur d'Allemagne" Peter Fitzek, sont sous surveillance des autorités allemandes depuis plusieurs années. Selon l'homologue allemande de la Finma, KRD est soupçonné d'exercer des activités bancaires et d'assurance sans les autorisations nécessaires. Les investisseurs doivent donc être avertis des fournisseurs douteux.

Interrogée par SRF, la Finma ne souhaite fournir aucune information sur l'état de l'enquête.

Une mouvance déjà bien présente en Suisse

Le Königreich Deutschland est l'un des plus grands groupements de "citoyens du Reich", avec environ 6000 partisans au total. Son leader propage une vision antisémite du monde et ses membres rejettent des Etats comme l'Allemagne ou la Suisse. Ils prétendent aussi que l'Empire allemand (1871-1918, 1933-1945) continue d'exister et appellent au renversement du "système". Une idéologie qui rappelle les mouvances complotistes des "citoyens souverains" ou QAnon, venues des Etats-Unis.

Après un événement d'ouverture en novembre 2023 à Bâle, plusieurs réunions et événements ont suivi dans diverses régions de Suisse. Une enquête de SRF Investigativ a montré que la mouvance Reichsbürger est déjà plus solidement ancrée en Suisse qu'on ne le pensait auparavant, avait plusieurs dizaines de partisans. Par ailleurs, des Suissesses et des Suisses ont déjà acheté des produits du KRD, comme des permis de conduire ou des cartes d'identité fictifs.

jop avec srf et ats