Un dernier hommage rendu au vice-chancelier de la Confédération André Simonazzi

De nombreuses personnalités du monde politique et médiatique suisse ont rendu un dernier hommage vendredi au vice-chancelier de la Confédération André Simonazzi à l'église de la Trinité de Berne. Le porte-parole du Conseil fédéral est décédé subitement le 10 mai lors d'une randonnée en montagne.

La cérémonie s'est tenue en l'église de la Trinité de Berne, non loin du Palais fédéral.

Le gouvernement était représenté notamment par les conseillères fédérales Elisabeth Baume-Schneider et Karin Keller-Sutter, ainsi que par le chancelier de la Confédération Viktor Rossi.

Présence d'anciens membres du Conseil fédéral

D'anciens membres du Conseil fédéral étaient également présents, comme Moritz Leuenberger, dont le Valaisan avait été le porte-parole de 2004 à la fin 2008. Doris Leuthard, Johann Schneider-Ammann, Pascal Couchepin, Simonetta Sommaruga et l'ancien chancelier Walter Thurnherr ont aussi tenu à dire un dernier adieu à André Simonazzi.

Des élus aux Chambres fédérales, des représentants de l'administration fédérale et des journalistes, dont le directeur général de la SSR Gilles Marchand, ont également assisté à la cérémonie.

Né en 1968 à Monthey (VS), André Simonazzi a été nommé vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral en novembre 2008. Depuis le 1er janvier 2009, il a pris part aux séances du Conseil fédéral, dont il a tenu le procès-verbal, et en a assuré la communication.

ats/fgn