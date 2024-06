Un "cocktail météorologique explosif" attendu samedi en Suisse romande, alerte MétéoSuisse

Depuis quelques années, dérèglement climatique oblige, les phénomènes orageux extrêmes se multiplient en Suisse durant la saison estivale. Ce phénomène s'explique scientifiquement.

"Plus l’air se réchauffe, plus il a la capacité d’absorber de l’eau, de l’ordre de 6 à 7% de plus pour chaque degré Celsius additionnel. Quand les conditions sont réunies pour qu’il pleuve, la quantité de précipitations est plus importante, par rapport à ce qu’elle aurait été si la température globale n’avait pas augmenté", explique dans Le Temps Grégoire Mariéthoz, hydrogéologue à l’Université de Lausanne.

Morges le 25 juin 2024

Les travaux de pompage se poursuivent, notamment dans les parkings souterrains. [RTS - Robin Baudraz]

Le dernier épisode en date a frappé de plein fouet la région de Morges mardi 25 juin. La ville a subi d'impressionnantes inondations après que la rivière homonyme est sortie de son lit. Si aucun blessé n'est à signaler, les dégâts sont considérables. "Nous avons effectué 187 interventions en tout. Il s'agit pour l'essentiel d'inondations de caves et de parkings souterrains", a indiqué Thierry Charrey, commandant du SIS Morget.

L'Etablissement cantonal vaudois d'assurance (ECA) s'attend à recevoir entre 2000 et 3000 déclarations de sinistres. Les dommages pourraient avoisiner les 20 millions de francs, selon une première estimation.

Valais et Grisons le 21 juin 2024

Le Valais lève l'état de "situation particulière", le débit des eaux reste élevé [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Quelques jours auparavant, ce sont le Valais et les Grisons qui ont fait les frais de la météo estivale déréglée. En Valais, la station de Zermatt s'est notamment trouvée coupée du monde en raison de crues et de laves torrentielles, le Rhône a atteint un degré de danger de crue marqué de 3 sur 5, et dans le village de Chippis, près de Sierre, 230 riverains de la Navizence ont dû être évacués "par mesure de précaution".

Dans les Grisons, trois personnes ont été ensevelies dans le val Mesolcina après une coulée de boue, de pierres et de matériaux divers qui a détruit trois maisons dans le village de Sorte. L'une des victimes a été retrouvée morte dimanche et une autre, encore en cours d'identification, jeudi. A noter en outre qu'un tronçon de l’autoroute A13 entre Lostallo et Mesocco sera fermé plusieurs semaines après l'effondrement partiel de deux ponts.

L'autoroute A13 entre Lostallo et Soazza dans les Grisons détruite suite aux intempéries. [Keystone - Samuel Golay]

Lausanne le 11 juin 2018

L'intensité de ces événements rappelle aussi "l'orage du siècle" qui a touché Lausanne le 11 juin 2018 et durant lequel il était tombé près de 50 mm d'eau en une heure. Les images de la gare sous l'eau ou des rues de la capitale vaudoise transformées en véritables torrents restent dans toutes les mémoires. Les dégâts de cet orage ont engendré une facture de 27 millions de francs, selon l'Etablissement cantonal vaudois d'assurance.

Une voiture dans un parking inondé près du Grand-Pont. [Valentin Flauraud]

Le niveau des lacs suisses au plus haut en juillet 2021

Particulièrement pluvieux, l'été 2021 a été marqué par les crues de plusieurs lacs suisses, du lac des Quatre-Cantons à la région des Trois-Lacs (lac de Neuchâtel, de Bienne et de Morat), en passant par le Léman ou le lac de Zurich.

Pour rappel, les inondations, glissements de terrain, laves torrentielles et autres éboulements liés aux intempéries de l'été 2021 ont fait un mort et causé des dommages pour 450 millions de francs en Suisse. Il s’agit de la somme la plus élevée depuis 2007.

Certaines régions de Suisse ont subi des inondations après le débordement de plusieurs lacs durant l'été 2021, comme ici à Yverdon. [KEYSTONE - Valentin Flauraud]

