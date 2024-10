Un an après sa victoire aux fédérales, l'UDC poursuit sa progression dans les scrutins régionaux

L'UDC, premier parti du pays, a gagné 19 sièges dans les législatifs cantonaux, dont six ce dimanche à Bâle-Ville et en Argovie. Il a aussi cartonné lors des communales en Valais il y a dix jours.

Il n'y a qu'en Thurgovie que l'UDC a perdu trois sièges, ce qui s'explique en partie par le fait que ses listes n'étaient plus apparentées à celles de l'Union démocratique fédérale (UDF). Dans les six autres cantons qui ont renouvelé leur Parlement depuis les fédérales, tous alémaniques, le parti s'est systématiquement renforcé. Il a aussi atteint ses objectifs aux communales valaisannes du 13 octobre en augmentant son nombre d’élus et en siégeant désormais dans les exécutifs de toutes les villes.

Selon l'enquête d'opinion de la SSR sur les préoccupations des Suisses, la sécurité, l'immigration et les guerres sont les sujets qui ont le plus gagné en importance en une année. Et ce sont les thèmes-phares de l'UDC, ce qui explique en partie ses succès électoraux.

Selon le politologue à l'Université de Berne Marc Bühlmann, l'autre raison derrière ses bons résultats dans les urnes réside dans la capacité du parti à mobiliser son électorat, dans un contexte où le taux de participation recule.

"L'UDC fonctionne professionnellement pour mobiliser sa clientèle, qui est loyale et qui va aux urnes. A l'inverse, les Verts par exemple dépendent des jeunes et des abstentionnistes. C'est donc difficile pour eux quand il n'y a pas de thématique importante", explique-t-il dans La Matinale.

Vert-e-s, PLR et Vert'libéraux perdants

Les Vert-e-s confirment justement leur recul. En effet, ils sont ceux qui ont perdu le plus de sièges dans les cantons depuis les dernières fédérales. Juste après eux, dans la liste des perdants, on retrouve le PLR suivi des Vert'libéraux. Ce constat ne constitue pas une surprise, dans la mesure où les résultats régionaux suivent habituellement la tendance des fédérales, la première année après le scrutin national.

Le PLR avait reculé aux fédérales. Au niveau cantonal, il compte deux conseillers d'Etat de plus, mais il a perdu des plumes dans cinq élections sur sept. En se repositionnant à droite sur l'école et sur l'asile, le PLR s'attire la foudre de ses adversaires qui l'accusent de "surfer" sur les recettes de l'UDC qui marchent.

"Chaque parti doit prendre position sur des thématiques qui sont jugées importantes par la population. Et même si c'est plutôt l'UDC qui est traditionnellement liée à la thématique de migration, les autres partis doivent prendre position et le PLR est crédible sur ces questions", nuance Marc Bühlmann.

Timide progression du PS

Alors que le Centre se maintient, le PS, qui était aussi sorti gagnant des fédérales, progresse également, mais très timidement. Il a perdu deux conseillers d'Etat et seulement gagné deux députés, et cela malgré ses victoires sur la 13e rente AVS et sur la prévoyance professionnelle.

Pon son vice-président Samuel Bendahan, c'est bien la preuve que le PS n'a pas un problème avec ses thèmes, mais avec sa communication.

"On gagne énormément de votations populaires. Ce qui montre qu'on est de plus en plus suivi sur beaucoup de thématiques", se félicite-t-il. "Mais ça prend du temps à se traduire en résultats électoraux, parce que le travail de communication pour convaincre que ce que le PS défend est bon pour eux est long. Si on arrive mieux à montrer ce qu'on vote, ce qu'on défend comme idées, je pense que ça pourra nous aider pour les prochaines élections."

Romain Carrupt/fgn