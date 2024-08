Un an après le déraillement, le trafic a repris dans les deux tubes du tunnel de base du Gothard

Le trafic ferroviaire a repris lundi dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard, désormais remis en état. Avec la réfection complète le 2 septembre, la cadence à la demi-heure sera introduite.

Le train en service commercial au départ de Chiasso à 5h30 et à destination de Bâle a pu circuler pour la première fois depuis l'accident dans le tube ouest du tunnel de base du Gothard, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. Un second train entre l'Allemagne et l'Italie, de marchandises cette fois, a suivi.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Les CFF procèdent encore à des tests et essais en vue de la remise en service complète du tunnel de base le 2 septembre prochain. L'essai d'exploitation s'est conclu la semaine dernière avec succès par l'homologation de l'Office fédéral des transports. Des passages répétés de convois de nettoyage sont encore réalisés.

>> Relire : Le trafic ferroviaire au Gothard devrait reprendre normalement le 2 septembre

A partir du 2 septembre, date prévue du retour à la normale, tous les trains InterCity et EuroCity et trains de marchandises entre la Suisse alémanique et le Tessin emprunteront à nouveau le tunnel de base du Gothard. Le parcours du nord au sud de la Suisse est ainsi raccourci d'une heure, avec, pour la première fois, une cadence à la demi-heure pendant toute la journée.

Pour mémoire, le tunnel ferroviaire de base du Gothard a été gravement endommagé par le déraillement d'un train de marchandises le 10 août 2023. Les dégâts matériels et les pertes de recettes occasionnés se montent à 150 millions de francs.

>> Relire : Un train de marchandises déraille dans le tunnel de base du Gothard

ats/edel