Trump "le bizarre", la Suisse de Tolkien et les géants de bois du Lac de la Gruyère

ECLAIRAGE - Tolkien, le "Seigneur des anneaux" et la Suisse

Publié il y a 70 ans, le premier volume du "Seigneur des anneaux" de J. R. R. Tolkien entraîne les lecteurs et lectrices dans la Terre du Milieu. Pour créer ce monde imaginaire des temps anciens, l'auteur britannique s'est inspiré de paysages suisses.

En 1911, alors âgé de 19 ans, Tolkien entreprend un voyage en terres helvétiques. Parti d'Interlaken avec une douzaine de compagnons, il rallie Lauterbrunnen avant de gagner le Valais. Une randonnée qui le mène de Grindelwald au col de Grimsel, en passant par le glacier d'Aletsch. Il découvre des paysages et des sommets qui marquent son esprit. Au point que plus de vingt ans après ce périple, Tolkien transpose ses souvenirs de jeunesse pour créer le décor du "Seigneur des anneaux".

ENQUETE - Les vaccins anti-Covid manquent à l'appel

La Suisse connaît cet été une recrudescence de cas de Covid-19. Si les variants actuels sont peu dangereux, certaines personnes souhaitent tout de même se faire vacciner. Mais les vaccins manquent à l'appel dans les cabinets médicaux et les pharmacies.

Jusqu'à présent, c'est la Confédération qui commandait les vaccins et prenait en charge une partie des coûts. Mais depuis le 1er juillet, les vaccins contre le Covid-19 sont soumis à la loi du marché. Autrement dit, ce sont les cabinets médicaux et les pharmacies qui doivent commander directement les doses pour leur patientèle. Et sur les étals, les produits manquent à l'appel. Explication dans l'émission Forum.

INTERVIEW - Un mois après les crues, l'analyse du chef des dangers naturels du Valais

Il y a un mois, le Valais a subi deux crues violentes en 10 jours. Ses conséquences sont encore visibles aujourd'hui: infrastructures paralysées, routes bloquées et une centaine d'habitants toujours déplacés.

Pour le chef des dangers naturels du Valais Raphaël Mayoraz, interrogé dans La Matinale de lundi, des mesures de sécurisation importantes devront être prises ces prochaines années.

Revenant sur la crue du 30 juin, il explique que personne n'avait anticipé une tel événement. Samedi après-midi, la situation semblait normale et sous contrôle, ressemblant à la crue précédente. "Nous pensions donc que nous aurions une crue de la même ampleur, sans grands dégâts. La prévision météo n'a pas vu venir ce prolongement de situation tout au cours de la nuit", souligne Raphaël Mayoraz.

DECRYPTAGE - Quand un adjectif fait tiquer les républicains

Donald Trump est "bizarre"... Le mot a été lâché par les démocrates et connaît désormais un effet boule de neige. Les républicains, eux aussi, l'ont repris pour se défendre, au risque de paraître maladroits, juge Thierry Herman, professeur de rhétorique, dans l'émission Forum.

Le mot peut paraître insignifiant, surtout pour Donald Trump qui n'a jamais hésité à utiliser des quolibets racistes ou sexistes pour qualifier ses adversaires. Mercredi, il a ainsi accusé sa nouvelle rivale Kamala Harris d'être "devenue noire" pour des raisons électoralistes, après s'être auparavant définie comme Indienne.

Pour répondre aux invectives, le camp de Kamala Harris a misé sur un simple mot: bizarre ("weird" en anglais). Dans les interviews, les messages en ligne, sur les réseaux sociaux, le mot est partout depuis quelques jours. Les républicains enragent.

EN BALADE - Les géants de bois du Lac de la Gruyère

L'ambition de l'artiste fribourgeois Yves Tinguely est de créer dix géants de bois, chacun prenant ses quartiers dans l’une des dix communes entourant le Lac de la Gruyère. Avec un nouveau géant par année, ce chantier ambitieux s’étale sur dix ans. Actuellement, deux géants et une géante sont d'ores et déjà présents au bord du lac.

Sortant de l'imagination d'Yves Tinguely, des géants de bois de 7 à 8 mètres de haut apparaissent au bord du Lac de la Gruyère (FR). Dans le cadre de l'exposition en plein air Bossonn'Art qui se tiendra du 23 août au 14 septembre, ils pourront même s'animer et parler.

