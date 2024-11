Toujours plus de discrimination salariale envers les femmes en Suisse

L'écart salarial global entre les hommes et les femmes a diminué entre 2020 et 2022. Mais la part inexpliquée de cette différence ne cesse d'augmenter, selon les derniers chiffres de l'OFS.

Les femmes gagnent en moyenne 16,2% de moins que leurs collègues masculins. C'est ce qui ressort de l'analyse des données salariales issues de l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Cet écart salarial a tendance à reculer petit à petit, puisque cette part atteignait 18% en 2020 et 19% en 2018.

La part inexpliquée des écarts en hausse

Le salaire moyen d'un homme en Suisse est de 8398 francs par mois contre 7034 francs pour une femme. Comment s'explique cette différence mensuelle de 1364 francs par mois, qui atteint un total de 16'368 francs à la fin de l'année?

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Des éléments objectifs, comme le niveau de formation, l'ancienneté dans l'entreprise ou encore la fonction hiérarchique, expliquent en partie ces disparités. Mais une part toujours plus importante de cet écart de salaire ne peut pas se justifier par une différence de profil, ni par les caractéristiques du poste occupé ou par le domaine d'activité. Cette disparition de salaire inexpliquée devient alors une discrimination salariale basée sur le sexe.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Des différences entre le public et le privé

Dans l'ensemble du secteur privé, les différences salariales entre les sexes ont diminué dans le temps, passant à 17,5% en moyenne en 2022, contre 19,5% en 2020.

Pour le secteur public (Confédération, cantons et communes ensemble), l'écart a lui aussi baissé: soit 13,8% en moyenne en 2022, en revanche, la part inexpliquée de cet écart est plus élevée que dans le secteur privé et frôle les 50%.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

De grosses différences selon les branches

Les différences de rémunération à l'encontre des femmes varient selon les branches économiques: par exemple elles gagnent 7,6% de moins dans l'hôtellerie-restauration, 19,3% de moins dans l'industrie des machines ou encore 29,4% de moins dans les activités financières et d'assurance.

Les femmes actives dans le commerce de détail sont payées 17,4% de moins que leurs homologues masculins, mais près de 60% de cette différence de salaire ne s'explique pas par des éléments objectifs. Dans le secteur du transport et entreposage, c'est plus de 89% de l'écart salarial entre les deux sexes qui ne possède aucune justification.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Dans le secteur secondaire, la part inexpliquée d'écart entre les salaires est plus importante. L'industrie pharmaceutique se démarque fortement avec près de 73% de différence salariale mystérieuse entre les hommes et les femmes.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

A noter que plus le niveau hiérarchique occupé au sein de l'entreprise est élevé, plus la différence salariale inexpliquée se réduit. En 2022, elle a ainsi représenté 50,5% de l'écart salarial chez les cadres supérieurs (55,2% en 2020) et 82,8% pour les salariés sans fonction hiérarchique (81,8% en 2020).

Cécile Denayrouse