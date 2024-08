Toujours plus de candidats suisses dans les émissions françaises de téléréalité

De plus en plus de Suissesses et de Suisses participent à des émissions françaises de téléréalité. Entre tremplin professionnel et désillusions, le regard de deux ex-candidats fribourgeois de "TopChef" et de la "Nouvelle Star".

La pression et les caméras ont beau être encore dans les esprits, Pierre-Pascal Clément cuisine aujourd'hui bien loin des studios parisiens. Ce Fribourgeois, qui a participé en début d'année à l'émission "Top Chef" sur M6, a ouvert son restaurant la semaine dernière. >> Lire aussi : L'émission Top Chef érige la cuisine au rang d'expérience esthétique, pour le meilleur et pour le pire "Quand Top Chef m'a contacté, ce n'était pas forcément une opportunité qui m'aurait intéressé à première vue. Mais en réfléchissant, je me suis dit que si je pouvais participer et ouvrir mon restaurant quelques mois plus tard, ce serait une chance inespérée. Alors, j'ai accepté et tenté ma chance", explique Pierre-Pascal Clément, mercredi dans le 19h30 de la RTS. Sortir d'une émission de téléréalité avec la notoriété ou un emploi en poche est fréquent et, bien sûr, très motivant. Colin Mottas par exemple, ancien candidat de "Koh-Lanta" sur TF1, gagne désormais sa vie en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux. Ou encore Aude Ambrosini, Luca Fazzone et Tim Coutherez, qui ont présenté leur compost novateur dans "Qui veut être mon associé?", aussi sur M6. Cette visibilité leur a ouvert les portes du marché français et multiplié par dix leur chiffre d'affaires. >> Lire aussi : Comment l'émission "Koh-Lanta" est entrée dans la pop culture? Gagnant de la "Nouvelle Star" et vendeur automobile Cependant, le pari de la téléréalité ne fonctionne pas toujours. Il y a huit ans, Patrick Rouiller remportait "Nouvelle Star" et signait pour trois albums avec une maison de disques. Neuf mois plus tard, coup de théâtre: son contrat est brutalement annulé. "Je pensais que gagner l'émission était une garantie, avec en prime la perspective d'une carrière solide dans la musique. Mais c'est une grosse désillusion. Avoir un contrat signé ne suffit pas toujours, les réalités sont parfois bien différentes", raconte-t-il. Malgré la déception, Patrick Rouiller a conservé sa notoriété régionale et des contacts précieux dans le milieu. La téléréalité peut ouvrir des portes, mais elle ne garantit pas un succès durable. Aujourd'hui, Patrick Rouiller est conseiller en vente pour une prestigieuse marque automobile. Quant à Pierre-Pascal Clément, il conclut: "Je n'ai pas envie que dans dix ans, les gens viennent manger ici juste parce que j'ai fait 'Top Chef'. Je veux qu'ils viennent parce qu'ils aiment l'endroit." Pour lui, cette expérience médiatique est une véritable leçon d'humilité, qui lui a appris à garder les pieds sur terre. >> Lire aussi : A l'ère des réseaux sociaux, le petit écran a-t-il encore un avenir? Clémence Vonlanthen/vajo