Tirée par les statuts S, la population suisse a fortement augmenté en 2023

Fin 2023, la Suisse comptait 8'962'300 résidentes et résidents permanents, soit 1,7% de plus qu'en 2022, une hausse inédite depuis les années 1960. Les permis S en provenance d'Ukraine pèsent toutefois pour plus d'un tiers dans ce chiffre.

L'accroissement démographique est presque deux fois plus élevé que celui enregistré en 2022, relève l'Office fédéral de la statistique jeudi dans un communiqué, confirmant des résultats provisoires publiés en avril. Au total, la Suisse enregistre 146'900 habitantes et habitants supplémentaires, soit à titre de comparaison environ l'équivalent de la ville de Lausanne.

Parmi les plus de 8,9 millions d'habitants enregistrés, 73% sont de nationalité suisse et 27% étrangère. Les immigrations ont augmenté de 37,8% et les émigrations de 1,5%, par rapport à 2022.

Hausse ponctuelle en raison des statuts S

Les immigrations sont le principal facteur de l'évolution démographique. En 2023, la Suisse a enregistré 263'100 arrivées, dont 22'000 ressortissants suisses. Les émigrations se sont élevées à 124'000, dont 30'700 ressortissants suisses. Le solde migratoire international (différence entre immigrations et émigrations) est ainsi le plus élevé jamais enregistré en Suisse.

La comptabilisation de personnes venant d'Ukraine bénéficiant du permis S dans la population résidante permanente, après une année de résidence en Suisse, joue un grand rôle. Celles-ci pèsent pour près de 20% dans le solde migratoire helvétique en 2023, et sans elles, la croissance de la population aurait été de 1,1% au lieu de 1,7%.

Ces réfugiés et réfugiées représentent ainsi 2,5% de la population étrangère et sont désormais la neuvième nationalité étrangère la plus représentée en Suisse. Les autres nationalités les plus représentées dans les flux migratoires entrants l'an dernier sont allemande (10%), suisse (8,4%), française (7,6%) et italienne (7,5%).

Une population toujours plus vieille

Le Valais a enregistré la croissance démographique la plus importante (+,2,4%). Vaud est quant à lui le canton où la population de nationalité suisse a le plus progressé (+,1,2%).

Outre l'immigration, le vieillissement de la population joue également un rôle dans cette croissance démographique record. Le nombre de seniors (65 ans ou plus) a augmenté d'environ 40'000 pour s'établir à 1'730'300, soit presque 20% de la population.

On constate une hausse dans tous les cantons, avec une progression supérieure à 3% dans les cantons de Fribourg, Obwald, Schwyz, Uri et Thurgovie. À Fribourg, Obwald et Nidwald, le nombre de personnes de plus de 80 ans a même augmenté de plus de 5%. Par ailleurs, la Suisse compte désormais plus de 2000 centenaires, dont une grande majorité de femmes, selon les chiffres de l'OFS.

