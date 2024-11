Terminus pour le "bleu", l'ancien permis de conduire en format papier

Le "bleu", c'est fini! Depuis le 1er novembre, le permis de conduire papier n'est plus valable. Seul le format "carte de crédit" est désormais légal. Les retardataires risquent une amende.

Si vous possédez encore uniquement un permis bleu, plié au fond du porte-monnaie, il vous faut le remplacer par une carte. La police traque les retardataires, réfractaires ou têtes en l’air. Et les contrevenants risquent 20 francs d’amende. Plusieurs dizaines de milliers de personnes en Suisse n'auraient pas encore effectué cette transition.

Alexandre Brahier, chargé de communication et porte-parole au service communication et relations publiques de la police de Genève, explique cependant au micro de la RTS que le corps de police reste plutôt tolérant.

"Maintenant, c’est clair, si on a un accident sans permis en règle, on va devoir le rajouter au niveau des infractions", nuance-t-il tout de même. "Et inopinément, on va faire des contrôles. Si on tombe sur un permis bleu, on va rappeler qu’il faut faire le nécessaire."

Ancien permis plus aux normes

Selon l'Association des services des automobiles de Suisse, le permis en papier ne correspond plus aux normes de sécurité internationales et européennes.

"On avait besoin d’un permis "carte" notamment pour les USA et j’avais fait le changement", explique d'ailleurs une conductrice au micro de la RTS.



De plus, le permis de conduire à carte de crédit ne doit pas être adapté en cas de changement d'adresse. Il suffit d'en informer le service des automobiles.

Dizaines de milliers de retardataires

Mais, les statistiques le démontrent, des dizaines de milliers de Suisses peinent à faire la démarche. Car même si les permis de conduire bleus ne sont plus délivrés depuis 20 ans, des dizaines de milliers d'exemplaires sont encore en circulation actuellement. Selon l'Office fédéral des routes, il y en avait environ 330'000 en août 2024. Rien que dans le canton de Zurich, il y en aurait encore plus de 50'000 exemplaires, indique le média nau.ch.

Certains ont aussi attendu le dernier moment pour se décider, comme Claudy Bourban, enseignant à la retraite. "On ne dira pas que c'est une pièce de musée, mais ça reste un souvenir, en quelque sorte. On a toujours parlé du bleu, ou dit 'se faire enlever le bleu'. C’est devenu le nom générique pour dire le permis de conduire."

C'est donc une page qui se tourne. Introduit dans les années 70, ce petit bout de papier bleu aura marqué plusieurs générations.

Sujet TV: Camille Lanci et Claudine Gaillard Torrent

Adaptation web: Julien Furrer