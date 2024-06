Tensions entre assurés et assureurs autour du remboursement des prestations

Quand on se fait opérer, couvert par l'assurance maladie obligatoire et également par une complémentaire, on ne s'attend pas à devoir payer une partie de la facture. Cette situation peut néanmoins se produire, et illustre les tensions actuelles entre assureurs maladie et assurés.

Quand des assurés sont pris en tenaille entre leur assurance-maladie et leur médecin, dans certains cas, ce sont les honoraires de ce dernier qui sont mis en cause. Après une intervention pour changer sa prothèse de hanche, une patiente s'est retrouvée avec une addition à payer de sa poche. On m'a demandé de régler la différence de plus de 3300 francs, car ils estimaient que la facture dépassait la somme qu'ils avaient l'habitude de rembourser pour ce type d'opération Une patiente "Quand j'ai reçu la facture de l'orthopédiste, je l'ai envoyée à ma complémentaire Visana. Ils ont refusé de payer l'entièreté de la facture, disant qu'elle était trop élevée. On m'a donc demandé de régler la différence de plus de 3300 francs, car ils estimaient que la facture dépassait la somme qu'ils avaient l'habitude de rembourser pour ce type d'opération", témoigne la patiente. Actuellement en litige avec son assureur sur les honoraires du médecin, elle a fait appel à la Fédération des patients. Mais pour régler le différend, la tâche s’avère complexe, car les conditions générales font mention de deux tarifs de référence plutôt opaques: "selon des tarifs convenus" ou "selon les tarifs locaux usuels", sans plus de détail. Sans convention, l'opacité prévaut Est-ce que les honoraires du médecin en question dépassent ces "tarifs locaux usuels"? La situation n'a pas pu être clarifiée avec l'assureur, explique Brigitte Kohler, consultante et experte en assurance-maladie. L'assureur parle en effet de tarifs "connus", "habituels", "romands" - alors que le tarif romand est signé uniquement avec l'Association des médecins genevois. "Dans le canton de Vaud, où il n'existe pas de convention, la méthode de contrôle n'est pas très claire", souligne Brigitte Kohler. Difficile donc de s'y retrouver, du fait de l'absence de transparence en la matière. Et ce type de litige n’est pas unique, en tout cas dans le canton de Vaud, selon la Fédération des patients, faute d'accord entre médecins et assureurs. Médecins "stars"? Du côté de l'assureur-maladie, Visana affirme s'appuyer sur des conventions existantes, à Genève ou en Suisse alémanique, pour déterminer si une facture est excessive ou non. Or, certaines factures de médecins indépendants dépasseraient très largement ces seuils, l'assurance allant jusqu'à parler d'une poignée de médecins "stars" en Suisse romande. >> Lire aussi : Le Groupe Mutuel ne remboursera plus les séjours privés et semi-privés à l'Hôpital de La Tour La caisse recommande donc à sa clientèle de ne pas payer directement la facture du médecin mais de la laisser négocier avec le praticien pour tenter de trouver un accord. En cas d'opération programmée, elle recommande de solliciter une confirmation de prise en charge pour éviter les mauvaises surprises. Sylvie Belzer