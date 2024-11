Syndicom alerte sur les conditions de travail des facteurs de l'Arc jurassien et de Fribourg

Syndicom, le syndicat des employés de la Poste, a tiré la sonnette d'alarme mercredi à Neuchâtel sur les conditions de travail du personnel de distribution de l'Arc jurassien et de Fribourg.

Le syndicat dénonce les conditions de travail mettant en lumière un sous-effectif chronique qui entraîne des tournées à rallonge des facteurs et des factrices, de nombreuses heures supplémentaires et une fatigue accrue.

Une enquête, à laquelle 30% des employés ont répondu, révèle que plus de 70% d'entre eux ressentent une surcharge de travail et une fatigue excessive, et déclarent un manque de personnel au sein de leurs équipes.

De plus, la limite légale des 50 heures de travail par semaine est souvent dépassée, affirme Syndicom. Les salaires peu attractifs à l'embauche aggravent la situation, avec pour conséquence directe qu'une majorité des employés interrogés envisagent de quitter l'entreprise.

Témoignage de la souffrance quotidienne du personnel

"Nous sommes constamment sur le fil du rasoir. Il nous manque toujours du personnel. Dès qu’il y a des vacances, des congés ou des malades, il faut prendre du travail en plus et faire davantage d’heures. Cette situation ne se produit pas seulement quelques semaines dans l’année, elle représente la majorité de l’année", explique un employé de la Poste, âgé d'une trentaine d'années et travaillant comme facteur depuis une dizaine d’années.

Selon lui, le personnel de distribution se rend au travail en sachant qu’au lieu d’être une équipe de 20, ils tournent à 12 ou 13 personnes.

Des mesures ont déjà été prises, explique le syndicat, mais elles restent insuffisantes. Il exige donc le respect du temps de travail de 42 heures par semaine, comme le stipule la CCT, et que les heures supplémentaires ne soient pas récurrentes. Le syndicat demande également des mesures immédiates et souhaite être davantage associé aux discussions avec La Poste.

De son côté, l'entreprise affirme avoir créé des centaines d'emplois dans la logistique l'année dernière, dont 150 postes de facteurs dans l'Arc jurassien.

Sujet radio: Elodie Botteron

Adaptation web: Miroslav Mares