Stop aux secousses: les CFF transforment leur train duplex

Le train duplex pour le trafic grandes lignes, aussi surnommé "Schüttelzüge" ou "le train qui secoue", va être transformé aux frais des CFF d'ici à 2030.

Les nouvelles rames utilisées par les CFF pour le trafic longue distance ont été malmenées dès le départ: les CFF eux-mêmes ont parlé d'une naissance au forceps. Tout d'abord, le constructeur a livré le train avec beaucoup de retard, puis de nombreuses pannes et des défaillances ont suivi. Enfin, la conduite instable des trains duplex grandes lignes a également fait l'objet de nombreux débats. Près de dix ans après l'achat de ces trains, les CFF veulent les remettre en état, en grande partie à leurs frais.

Prendre un café dans le wagon-restaurant, ou travailler sur la ligne principale reliant Saint-Gall à Genève en passant par Zurich et Berne, peut être une expérience déstabilisante. Le train le plus important de la flotte longues distances des CFF est toujours surnommé "Schüttelzüge" ou "le train qui secoue" par beaucoup de voyageurs et de médias.

Bien que le train duplex grandes lignes soit désormais plus fiable, il doit encore faire l'objet d'ajustements, selon les CFF eux-mêmes. "L'objectif est d'améliorer la fluidité du train, de sorte que les secousses et les oscillations que l'on peut parfois ressentir n'existent plus, ou du moins qu'elles soient nettement moins importantes", explique Sabrina Schellenberg, porte-parole des CFF. Le train devrait offrir un confort de conduite similaire à celui des autres trains à deux étages des CFF.

De la compensation du roulis aux bogies

Il y a deux ans, les CFF ont fait un grand pas pour tenter d'améliorer le confort de conduite. Ils ont renoncé à une technologie spécialement développée: la compensation du roulis.

Celle-ci avait été installée pour permettre au train de s'incliner et de rouler plus vite dans les courbes. Cependant, il s'est avéré que la douceur et le confort n'étaient pas suffisants. "C'est pourquoi nous cherchons maintenant à optimiser le bogie sans cette compensation du roulis afin d'améliorer la souplesse de roulement du train et donc son confort de conduite", explique Sabrina Schellenberg.

Un employé travaille à l'entretien d'un bogie dans le centre romand d'entretien des bogies RailTech à Villeneuve. [KEYSTONE - LAURENT GILLIERON]

Les CFF veulent à présent transformer tous les bogies (qui se trouvent sous les wagons) des 62 trains duplex grandes lignes. En collaboration avec le fabricant Alstom, la compagnie ferroviaire poursuit le développement des bogies des trains et construit des prototypes avec un nouveau design.

Développement et transformation : qui paie ?

Détail intéressant: le constructeur Alstom contribue encore au développement des bogies améliorés dans le cadre d'un accord avec les CFF, mais pas à la transformation. Celle-ci serait à la charge des CFF, comme le confirme la porte-parole Sabrina Schellenberg: "Si les CFF décidaient de convertir l'ensemble de la flotte, cela se ferait dans le cadre de l'entretien de ce train". Les CFF ne souhaitent pas divulguer les coûts exacts de la transformation.

Le prototype du train plus silencieux devrait être sur les rails dans un an. S'il s'avère concluant, la flotte pourrait être entièrement transformée d'ici 2030, expliquent les CFF.

Matthias Strasser (SRF)