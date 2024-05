Stéphanie Lachat: "Le Bureau fédéral de l'égalité femmes-hommes montre l'exemple"

Dès le 1er septembre, Stéphanie Lachat codirigera le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) avec Gian Beeli. Cette codirection est une première pour un office fédéral. Interrogée dans le 19h30, la Neuchâteloise estime que ce partage des responsabilités est aussi une piste pour réduire les inégalités.

"Une codirection donne un signal sur le fait que nous pouvons avoir des postes à responsabilités importantes, tout en les conciliant avec un projet de vie familial ou tout autre projet de vie en tant que tel", déclarait la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider au moment d'annoncer la nomination de Stéphanie Lachat et de Gian Beeli à la tête du BFEG.

Aux mêmes conditions salariales

Les membres de ce binôme assumeront chacun un taux d’occupation de 90% et ce aux mêmes conditions salariales, a confirmé Stéphanie Lachat dimanche soir dans le 19h30.

Ce partage d'un poste à responsabilités, aussi appelé "top sharing", est un choix de la Confédération pour promouvoir l'égalité. Car en Suisse, le temps partiel reste très genré. Il concerne principalement les femmes (57%), contre 15% des hommes, selon un rapport de l'OFS (2022).

Elisabeth Baume-Schneider a voulu donner un signal que l'égalité concerne tout le monde Stéphanie Lachat

Conséquence de cet état de fait: les femmes sont sous-représentées aux postes de cadres. Pour Stéphanie Lachat, ce partage des responsabilités est aussi une piste pour réduire les inégalités.

"Le BFEG montre l'exemple de nouveaux modes d'emploi qui sont à même de mieux répartir les tâches entre les femmes et les hommes. Mais j'insiste également sur le fait que c'est aussi une première d'avoir un homme à la tête du bureau. Là aussi, Elisabeth Baume-Schneider a voulu donner un signal que l'égalité hommes-femmes concerne tout le monde."

L'égalité salariale avance "lentement"

L'égalité salariale est au coeur du combat du Bureau fédéral de l'égalité. En 2022, l'Office fédéral de la statistique constatait encore une différence de salaires de 18% entre hommes et femmes, dont la moitié est inexpliquée.

Pour la Neuchâteloise, la situation sur le front des salaires "avance, mais lentement", en dépit d'un article de la Constitution et de la loi sur l'égalité.

Pour moi, le nerf de la guerre reste l'articulation famille-travail Stéphanie Lachat

"J'aimerais quand même insister sur le fait que l'égalité salariale est un problème très important de l'égalité dans le monde du travail. Mais il y a aussi d'autres questions qui sont liées à cela, comme le problème de l'accès aux postes à responsabilités, ou celui du taux d'activité des femmes qui reste largement inférieur à celui des hommes", analyse encore la future codirectrice du BFEG.

Quel sera le cheval de bataille de Stéphanie Lachat dès son entrée en fonction en septembre? "Pour moi, le nerf de la guerre reste l'articulation famille-travail et l'inégale répartition du travail rémunéré et non rémunéré entre les femmes et les hommes", explique cette ancienne cadre dans une grande entreprise horlogère.

Vers la reconnaissance d'un troisième genre?

La victoire récente du chanteur biennois Nemo à l'Eurovision a en outre laissé place à une grande revendication: la reconnaissance de la non-binarité comme troisième genre. Interrogé à ce sujet, Stéphanie Lachat rappelle que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a été créé il y a 35 ans à la suite des luttes féministes des années 1960 à 1980 qui s'intéressaient au droit des femmes.

"Il s'est logiquement appelé Bureau de l'égalité entre femmes et hommes, mais en 35 ans, le monde a changé et je pense que les missions du BFEG - qui s'occupe aussi des questions LGBTIQ depuis le début de l'année - ont évolué. Le nom est désormais en léger décalage", reconnaît la Romande, qui à la question de savoir comment elle renommerait le BFEG répond sans détour: "Le bureau de l'égalité des genres".

Propos recueillis par Gabriel De Weck

Adaptation web: Jérémie Favre