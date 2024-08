Stéphane Rossini: l'erreur de calcul sur le financement de l'AVS "ne change rien à la tendance de fond"

Le directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Stéphane Rossini estime que l'erreur de calcul sur le financement de l'AVS ne change pas la tendance de fond sur son coût. Le résultat de la votation sur l'âge de la retraite des femmes n'est pas remis en question, estime-t-il mardi dans l'émission Forum de la RTS.

Le déficit prévu de l'AVS était un argument utilisé lors de la campagne de votation sur la 13ᵉ rente AVS en mars dernier, mais aussi lors du relèvement de l'âge de la retraite des femmes en septembre 2022. Pendant cette campagne, l'OFAS indiquait qu'il fallait combler un déficit de 1,2 milliard de francs, un chiffre que ne tient plus aujourd'hui. Les Femmes socialistes demandent à ce titre un nouveau vote sur l'âge de la retraite.

Stéphane Rossini ne pense toutefois pas que le résultat de la votation aurait été différent avec les bons chiffres. "Les ordres de grandeur financiers de l'AVS ne sont pas changés. A l'horizon 2028, c'est 1,5% d'erreur, pour 2030 c'est 3% et en 2033 c'est 6%", fait valoir le directeur de l'OFAS.

"On s'aperçoit, même après correction de ces erreurs, qu'avec l'introduction de la 13ᵉ rente en 2026, le résultat d'exploitation de l'AVS est négatif. Cette surestimation des dépenses de 4 milliards à l'horizon 2033 ne change rien à la tendance lourde à laquelle est confrontée l'AVS. Nous avons besoin de financement supplémentaire et nous aurons besoin de réformes nouvelles ultérieurement", affirme-t-il au micro de Forum.

Calcul complexe

Si le directeur de l'OFAS admet que l'erreur de calcul est importante, il rappelle également la complexité de la tâche. "Les projections financières sont un exercice extrêmement délicat, et il y a toujours un risque de faire des erreurs. Le programme compte 70'000 lignes. On voit bien la complexité de l'exercice."

L'erreur a été découverte dans le cadre d'analyses approfondies menées au début de l'année dans le cadre du projet de 13e rente. "On s'est rendu compte qu'à l'horizon 2040, il y avait des problèmes de plausibilité, que les dépenses étaient trop élevées à notre sens. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait l'analyse et découvert des formules erronées dans le programme", explique le responsable.

Propos recueillis par Mehmet Gultas/asch