Ruth Dreifuss: "Réglementer le marché de la cocaïne et y donner un accès, c'est un pas difficile à franchir"

Alors que la consommation de crack continue d'augmenter en Suisse, plusieurs villes dénoncent les problèmes croissants qu'il soulève dans l'espace public. Interrogée dans le 19h30, l'ancienne présidente de Confédération Ruth Dreifuss revient sur la nécessité de prendre en charge les consommateurs.

Dérivé de la cocaïne, le crack est une drogue bon marché, particulièrement addictive et dont les effets sont ravageurs sur celles et ceux qui en consomment. "Il stimule vite une forte excitation, mais la chute est extrêmement brutale et douloureuse", explique Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale et actuelle membre de la commission globale de politique en matière de drogues.

Pour résoudre les problèmes liés à la vente et à la consommation de crack, l'ex-présidente de la Confédération préconise dimanche dans le 19h30 de sortir de leur situation les personnes addictes en leur offrant un accompagnement et des perspectives émancipatrices.

Il faut sortir les consommateurs de la situation dans laquelle la drogue les a mis Ruth Dreifuss

"La première chose à offrir sont les aides à l'assurance-vie, car ce sont des personnes qui se mettent en danger: elles ne boivent plus, ne mangent plus, ne dorment plus. Elles se défont sous nos yeux", insiste-t-elle.

Selon Ruth Dreifuss, également présidente de l'association ChanGe, qui pilote actuellement l’essai de vente régulée de cannabis à Genève depuis près d'un an, l'urgence n'est donc pas à la répression. "Présence policière, oui. Lutte contre le deal, oui. Mais d'abord sortir les consommateurs de la situation dans laquelle la drogue les a mis".

Réglementer la consommation

Dans les Grisons, le Conseil municipal de la Ville de Coire promeut la distribution contrôlée de cocaïne, proposition également soutenue par la commission fédérale pour les questions liées aux addictions. Mais d'autres cantons ne sont pas aussi convaincus par cette initiative et certains comme Genève estiment que la cocaïne est trop nocive pour être distribuée.

"Réglementer le marché de la cocaïne et y donner un accès, c'est un pas difficile à franchir. Mais la prescription d'héroïne nous a montré que l'on peut prescrire une drogue de qualité à une personne dans le besoin, et entreprendre avec elle un processus qui lui permet de retrouver un équilibre de vie et une intégration sociale", affirme l'ex-conseillère fédérale.

Cependant, la cheffe du département de la Santé de l'Etat de Vaud Rebecca Ruiz, contactée par la RTS, juge que sans traitement de substitution qui fonctionne, il paraît difficile d'appliquer une réduction des risques liés à la consommation de cocaïne.

Il faut trouver d'autres stratégies pour faire face à cette nouvelle drogue, qui est celle qui crée le plus de ravages chez le consommateur Ruth Dreifuss

La stratégie des quatre piliers

Au début des années 90, la Suisse adoptait sa politique des quatre piliers en matière de drogues: répression, réduction des risques, thérapie et prévention. Aujourd'hui, si Ruth Dreifuss défend toujours cette politique dont elle est l'instigatrice, elle estime qu'elle doit être réadaptée à la consommation spécifique du crack.

"Tout en gardant cette philosophie de la politique de santé publique et des droits de l'homme, il faut trouver d'autres stratégies pour faire face à cette nouvelle drogue, qui est celle qui crée le plus de ravages chez le consommateur", estime Ruth Dreifuss.

