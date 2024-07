Roi de l'information brève et du résultat sportif, le télétexte célèbre ses 40 ans

Tout le monde le dit vieillissant avec ses caractères surannés et sa technologie d'un autre temps, mais le télétexte est bien vivant du haut de ses 40 ans. Et il compte encore de nombreux fidèles, qui connaissent sa numérotation par coeur et guettent avec fébrilité les derniers résultats de sport ou de votations.

Le 3 juillet 1984, le directeur général de la SSR Leo Schürmann présente un nouveau système d'information révolutionnaire en Suisse: le télétexte, avec ses courts articles au titre jaune et au texte aux couleurs bleu-blanc-bleu, ses sommaires numérotés, ses nouvelles suisses, internationales ou sportives, sa météo, ses programmes radio-TV et de nombreux autres services.

A cette époque, on commence à entrevoir les prémisses des nouvelles technologies qui submergent actuellement la société: Macintosh lance le premier ordinateur personnel doté d'une souris, alors que le premier téléphone mobile commercial est produit par Motorola. C'est aussi l'avènement du CD-ROM, du discman ou du jeu Tetris.

Sans prendre ombrage de cette concurrence, le télétexte prend place dans les foyers en Suisse alémanique en 1984, l'année suivant en Suisse romande et dans la Suisse italophone en 1986, relève la SSR mardi dans un communiqué. Car c'est aussi là la force de ce nouveau média: des rédactions dans les trois langues nationales et des contenus au plus proche des trois régions linguistiques.

Le télétexte a revêtu un design vintage pour fêter ses 40 ans. [txt.ch]

Un succès depuis 40 ans

La population suisse adopte vite le télétexte, appréciant sa simplicité, son efficacité et sa rigueur, notamment un art de réduire de longues informations à de très courts textes et la possibilité d'avoir accès à des résultats d'événements sportifs ou de votations très rapidement.

Chacun sait vite à quelle page retrouver le vainqueur de la dernière course de ski, la dernière information en date ou la météo du lendemain. Et les fans de hockey ou de football d'employer les couleurs du télétexte dans leur langage courant: être en vert signifie être qualifié et être en rouge équivaut à un mauvais résultat. Et depuis 40 ans, il n'est pas rare d'apercevoir des politiciens et politiciennes scruter les pages du télétexte pour connaître les verdicts des urnes.

Le télétexte est particulièrement apprécié pour ses pages dédiées aux résultats sportifs. [txt.ch]

D'aucuns estiment aujourd'hui que le télétexte est ringard et en fin de vie. Il y a quelques années, un blogueur l'avait même désigné comme "l'art rupestre de l'ère numérique" ou "l'antithèse nostalgique de tous les filtres chics et branchés auxquels nous sommes exposés aujourd'hui" et se demandait comment il pouvait survivre.

Mais de fait, à l'heure actuelle, 2,5 millions de personnes le consultent occasionnellement et 1,6 million au moins une fois par semaine. En termes d’utilisation, le télétexte se place ainsi devant LinkedIn, Tiktok ou X. Et quand, en 2021, les chiffres de l'IGEM Digimonitor relatifs à l'utilisation média ont été publiés et que l'on a pu lire qu'Instagram dépassait pour la première fois le télétexte, de nombreux jeunes se sont demandé ce que pouvait bien être ce média inconnu.

Le télétexte, c'est quoi?

Mais comment fonctionne concrètement le télétexte? C'est un système de transmission de l'information développé pour diffuser des informations textuelles via les signaux TV, décrit la SSR. Au départ, un décodeur télétexte intégré au téléviseur lisait les données transmises et les affichait à l'écran quand l'utilisateur ou utilisatrice activait le mode prévu à cet effet.

Avec l'introduction de la télévision numérique, le service a lui aussi été numérisé, la qualité de l'image améliorée et le temps de réponse raccourci. Aujourd'hui, les informations sont transmises aux téléviseurs numériques via un flux de données supplémentaires.

Son layout pixellisé désormais culte, dans son look original des années 80, en huit couleurs avec ses 25 lignes à 40 caractères par pages et 800 pages au maximum, a survécu jusqu'ici.

Depuis 2009, le télétexte est aussi disponible sous forme d'application ou en ligne, via teletext.ch. Les pages les plus populaires sont la 180 (sport), la 500 (météo), la 700 (programme radio-TV), la 104 (Suisse) et la 100 (page d'accueil avec les brèves).

Le télétexte est aussi un outil très apprécié des personnes atteintes de déficience sensorielle: à partir de la page 770, elles peuvent paramétrer le sous-titrage des programmes TV.

boi