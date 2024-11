Révélations sur Prime Energy, les pompes à chaleur calent et la fin d'un téléski mythique

Révélations sur la faillite de Prime Energy, témoignages sur le long chemin vers une guérison totale, mauvaise passe pour les pompes à chaleur, des forages pour l'avenir du super collisionneur de particules du CERN et clap de fin pour les téléskis des Monts Chevreuils, tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

ENQUETE - la fausse promesse "100% vert" de Prime Energy

Alors que des centaines d’épargnants romands avaient été séduits par l'investissement dans le photovoltaïque promis par l'entreprise PrimeEnergy, aujourd'hui en faillite, Mise au Point révèle qu'un sixième de leur argent serait en fait allé dans l’immobilier. L’émission lève aussi le voile sur la rémunération de Bertrand Piccard, ambassadeur de l’entreprise pendant près de dix ans. Un montant de 100'000 francs par an était prévu, ainsi que des parts dans la société.

Depuis 2015, l'explorateur a vanté, contre rémunération, les mérites de PrimeEnergy. Le 30 octobre dernier, lors d’une séance de crise des investisseurs à Genève, lui aussi déclarait avoir été floué.

Lundi, la Tribune de Genève révélait toutefois qu'il avait été informé des problèmes de l'entreprise en mars dernier déjà. C’est à ce moment-là que son contrat d’ambassadeur se serait terminé.

>> Le sujet de Mise au Point : La faillite de PrimeEnergy Cleantech / Mise au point / 14 min. / dimanche à 20:15

>> Lire : Faillite de Prime Energy: entre la fausse promesse "100% vert" et la rémunération de Bertrand Piccard

TEMOIGNAGES - Guérir, au-delà du simple rétablissement physique

La guérison est souvent perçue comme un retour à l'état de santé antérieur. Pourtant, pour de nombreux patients, le chemin vers la guérison s'avère bien plus complexe qu'un simple rétablissement physique.

Malgré le succès médical de leurs traitements, plusieurs patient témoignant dans l'émission 36.9° font face à des défis inattendus après leur "guérison".

Ces témoignages soulignent l'importance d'une prise en charge holistique des patients, comme l'explique la professeure Selma Aybek, neurologue à l'Université de Fribourg: "On aime bien voir ces troubles dans leur modèle bio-psycho-social. [...] Le traitement et l'accompagnement vont se faire vraiment sur la personne dans son ensemble."

>> Le sujet de l'émission 36.9° : Savoir guérir / 36.9° / 44 min. / mercredi à 20:10

>> Lire : Guérir, un processus complexe au-delà du simple rétablissement physique

EN CHIFFRES - Quand les pompes à chaleur calent

Après une progression des pompes à chaleur ces dernières années, la population suisse revient de plus en plus vers les chauffages à gaz et au mazout, découragée par le prix de l'électricité. Alors que la Suisse vise la neutralité carbone d'ici à 2050, le rythme de la transition énergétique ralentit.

Les propriétaires suisses ont installé 12% de chaudières à gaz et à mazout de plus entre janvier et septembre 2024 qu'en 2023.

Dans le même laps de temps, les installations de pompes à chaleur ont chuté. On en compte un tiers de moins en 2024 par rapport à 2023, selon les chiffres de l'association de la technique du bâtiment ImmoClimat.

>> Le sujet de La Matinale : En Suisse, le déclin des pompes à chaleur / La Matinale / 4 min. / jeudi à 07:00

>> Lire : Les Suisses se détournent des pompes à chaleur pour revenir au mazout et au gaz

DECRYPTAGE - Le futur collisionneur du CERN sera-t-il un jour réalisable?

Le CERN a lancé une phase d'étude des sous-sols pour vérifier la viabilité du nouvel accélérateur de particules qui serait installé dans un tunnel circulaire de 91 kilomètres de long, entre Genève et la France voisine. Une étape cruciale pour déterminer si le projet est réalisable et sous quelles conditions.

Une trentaine de forages vont avoir lieu dans neuf zones entre les territoires suisses et français, avec pour objectif d'obtenir des données précises sur la stabilité et la qualité des sols. Juste de l'autre côté de la frontière suisse, à Allonzier-la-Caille, une foreuse s'active à presque 400 mètres de profondeur: idéalement, c'est la couche de molasse, stable, qui intéresse l'ingénierie.

>> Le sujet du 19h30 : Le CERN sonde les sous-sols de la région genevoise pour savoir si son projet de méga accélérateur de particules est réalisable / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

>> Lire : Le futur collisionneur du CERN sera-t-il un jour réalisable?

ARCHIVES - Les pentes des Monts Chevreuils ne verront plus de skis

C'est la fin d’une histoire débutée en 1945. En sommeil depuis 2001, les téléskis des Monts Chevreuils, dans le Pays d'Enhaut (VD), sont en pleine démolition.

Inauguré en 1945, le téléski des Monts Chevreuils, sur le versant nord-est de la montagne entre 960 mètres et 1660 mètres d'altitude, était l'un des premiers du canton de Vaud. Avec ses 2,5 km de long, il était même l’une des remontées les plus longues de Suisse et faisait la fierté de tout le village, venu en nombre le jour de son inauguration.

Avec la Braye, autre domaine skiable désaffecté récemment, les Monts Chevreuils étaient l'un des deux sites de Château-d'Œx dédiés au ski alpin.

Avec le démantèlement du téléski des Monts-Chevreuils (VD), un pan de l'histoire du Pays d'En-Haut disparaît / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

>> Lire : Les pentes des Monts Chevreuils ne verront plus jamais passer de skieur alpin

RTSinfo