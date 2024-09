Retraites, biodiversité: les résultats des votations commune par commune

Retrouvez les résultats détaillés des votations fédérales du 22 septembre sur nos cartes interactives par commune.

Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP)

La réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle prévoit entre autres un abaissement du taux de conversion de 6,8% à 6% - le pourcentage qui détermine le montant minimal de la rente par rapport au capital accumulé - et une baisse du seuil d'accès au deuxième pilier.

Le Conseil fédéral, le Parlement ainsi que les partis bourgeois veulent ainsi assurer le financement des rentes face au vieillissement de la population. Les syndicats, à l'origine du référendum, et la gauche dénoncent une "arnaque" qui prévoit davantage de cotisations, donc une baisse des salaires réels, pour des rentes finalement moins élevées.

Initiative pour la biodiversité

Lancée par des organisations environnementales, l'initiative "Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage" veut obliger les cantons et la Confédération à mieux protéger la nature, le paysage et le patrimoine bâti. Les pouvoirs publics devraient affecter plus de surfaces et allouer plus de moyens financiers à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité. Le texte ne mentionne cependant pas de chiffres.

Le Conseil fédéral, le Parlement ainsi que les partis de droite s'opposent au texte. Ils le qualifient "d'extrême et inefficace" et considèrent que la législation actuelle suffit à promouvoir la biodiversité.

Valentin Tombez