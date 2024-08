Restructuration radicale chez Tamedia qui va supprimer près de 300 postes et fermer des imprimeries

Le chiffre d'affaires déclaré de TX Group s'est élevé à 461 millions de francs au premier semestre 2024 (460,5 millions de francs en 2023), a indiqué mardi TX Group dans son communiqué de presse sur les comptes semestriels.

Le chiffre d'affaires global est resté stable grâce à la croissance externe de Goldbach Neo dans le domaine de la publicité extérieure. L'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente serait due à l'intégration de l'entreprise de publicité extérieure Clear Channel Suisse, reprise en avril 2023. Le chiffre d'affaires organique aurait baissé de 6,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Des frais de personnel plus faibles et des coûts plus bas pour le matériel - par exemple le papier - ainsi que pour les prestations de services auraient toutefois compensé le recul du chiffre d'affaires.

L'activité des plateformes numériques s'est bien développée au cours du dernier semestre. Selon le communiqué, Swiss Marketplace Group (SMG) a enregistré une forte croissance dans tous les secteurs d'activité. Il comprend des plateformes telles que tutti.ch et Homegate.

Le chiffre d'affaires de la plateforme de recherche d'emploi Jobcloud a reculé par rapport à l'année précédente. Le groupe attribue ce recul à l'évolution conjoncturelle modérée ainsi qu'au très haut niveau de chiffre d'affaires de l'année précédente.