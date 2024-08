Rencontre avec dix anciens médaillés olympiques suisses

La joueuse de tennis Timea Bacsinszky remporte la médaille d’argent en double avec Martina Hingis en 2016, à Rio. Née à Lausanne, elle entretient un lien particulier avec l’olympisme depuis son plus jeune âge. "Pendant mon enfance, j’ai visité le Musée olympique avec l’école et avec mes parents. À Lausanne, on est entourés de fédérations sportives. On est tout le temps dans le sport et l’olympisme. Ça a rendu cette victoire de médaille encore plus spéciale pour moi."

>> Résumé de la finale du duo Bacsinzky-Hingis à Rio, en 2016 : Rio 2016 / Tennis: le duo Bacsinszky - Hingis doit se contenter de l'argent / 19h30 / 1 min. / le 14 août 2016

Timea Bacsinszky et sa coéquipière étaient heureuses de cette seconde place: "Pour nous, cette médaille valait de l’or parce que c’était la première fois que nous jouions ensemble, et peu de gens pensaient que nous pourrions aller loin et ramener une médaille."

Pour Timea Bacsinszky, jouer en double, c’est un peu comme dans un couple: cela exige compromis, acceptation et résilience.