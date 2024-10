Quelles solutions face à la présence des PFAS au quotidien?

Les PFAS, ou polluants éternels, se trouvent dans notre alimentation et dans certains produits du quotidien comme les cosmétiques et les poêles anti-adhésives. Est-il possible de s’en protéger? De nouvelles lois sont-elles prévues? La RTS s'est penchée sur la question.

Le canton de St-Gall a révélé en été 2024 une trop forte concentration de PFAS dans la viande et le lait de certaines exploitations. Les autorités ont stoppé la vente de la viande concernée, mais pas celle du lait, car il n’existe pas de réglementation pour cette denrée. Une contamination supposément liée, selon le Canton, à l’épandage de boues d’épuration comme engrais, provenant de stations chargées en PFAS, sur les surfaces agricoles. Des quantités trop élevées de ces substances ont aussi été trouvées dans des poissons bâlois en septembre 2024. Les analyses ont révélé qu'un poisson sur huit des fleuves et des rivières ne devrait pas être vendu. Une législation récente Une nouvelle législation concernant les valeurs maximales pour les PFAS dans les poissons, les viandes et les œufs vient d'entrer en vigueur le 1er août 2024. L'association des chimistes cantonaux va donc lancer une campagne pour analyser les teneurs en PFAS des denrées pour lesquelles il existe des normes limites, comme le décrit Alda Breitenmoser, présidente de l'association et chimiste cantonale en Argovie, dans la Matinale du 24 octobre. Par ailleurs, la Confédération va de son côté analyser les produits pour lesquels il n'y a pas encore de valeurs maximales dans la loi: les produits laitiers et les aliments végétaux. Il y a un très fort risque que les PFAS deviennent le scandale du siècle et qu'on réalise trop tard les dégâts faits par ces molécules Anne Onidi, spécialiste des tests comparatifs à la FRC Les résultats sont attendus pour fin 2025. D'ici là, il n'y a pas d’inquiétudes à avoir, selon la spécialiste. Les autorités ne s'attendent pas à mettre au jour un problème généralisé, souligne-t-elle: "Nous partons du principe qu'il existe ce que l'on appelle des ‘zones à forte concentration’ et lorsque les valeurs maximales sont dépassées - largement dépassées -, nous ne pourrons plus vendre ces produits pour protéger la santé." >> À consulter également : Le gouvernement saint-gallois interdit la vente de viande contaminée au PFAS Pourtant, la Fédération Romande des Consommateurs déplore la lenteur du processus. "Cela fait des décennies que nous savons que certaines de ces substances sont extrêmement nocives, explique Anne Onidi, spécialiste des tests comparatifs à la FRC, dans la Matinale. Nous savons aussi qu'il y en a beaucoup d’autres qui ont des propriétés similaires et qui n'ont pas été étudiées. Il y a un très fort risque que les PFAS deviennent le scandale du siècle et qu'on réalise trop tard les dégâts faits par ces molécules." Consommer bio, sans garantie Peut-on échapper aux PFAS dans la nourriture en consommant bio? "Malheureusement, même le bio peut contenir des PFAS. La contamination vient de l’eau et de la terre", répond Anne Onidi dans l’émission On en parle du 24 octobre. La FRC a testé la présence de PFAS dans des rideaux de douche et des vestes imperméables pour enfants. "Nous avons trouvé des PFAS dans tous les échantillons que nous avons testés, même ceux aux étiquetages rassurants comme le label Oeko-tex, garantissant un taux minimum de produits chimiques. Nous avons aussi trouvé des PFC dans les produits prétendant ne pas en avoir, avec une étiquette indiquant ‘sans PFC’. Les PFC font partie de la famille des PFAS", précise Anne Onidi. >> Ecouter aussi le débat entre Pierre-André Page, conseiller national (UDC/FR) et Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale (Les Vert.e.s/GE) : Comment limiter les PFAS dans notre alimentation? Débat entre Pierre-André Page et Delphine Klopfenstein-Broggini (vidéo) / Forum / 8 min. / hier à 19:00 Pas d'obligation pour les fabricants Quant aux cosmétiques, "comme les marques doivent indiquer les ingrédients de leurs produits, on pourra détecter les PFAS", explique Anne Onidi. Pour les autres produits en revanche, c'est plus difficile: "Téflon et Gore-Tex contiennent des PFAS, mais ce sont des marques avant tout. Donc le PFAS en tant que tel n'est pas indiqué." Et de préciser: "Les PFAS sont ‘waterproof’ et résistant aux graisses, aux taches. Il faut éviter par exemple les textiles techniques comme les vestes et les chaussures en Gore-Tex, les poêles en Téflon ou le fil dentaire ‘ultra glide’. La liste est longue." Sujets radio: Camille Degott, Aline Bachofner, Bastien von Wyss et Nicole della Pietra Adaptation web: Myriam Semaani