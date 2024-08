Quatre cœurs sur cinq transplantés sur des enfants proviennent de l'étranger

Quatre cœurs sur cinq transplantés sur des enfants en Suisse viennent de l'étranger. Cette importation a permis de faire reculer le taux de mortalité des enfants ayant besoin d'un cœur de donneur à 15%, selon le directeur de Swisstransplant.

Ce taux était encore de 80% il y a 16 ans, quand Franz Immer a commencé à travailler pour la fondation suisse pour la transplantation d'organes, indique-t-il au Tages-Anzeiger.

Entre 350 et 400 organes, le plus souvent des cœurs, sont répertoriés chaque année sur la plateforme de l'organisation européenne d'attribution FOEDUS. L'organisation a été créée parce qu'il est souvent impossible de trouver un receveur local, surtout pour les enfants.



La Suisse a importé 45 organes et en a exporté 26 en 2023. L'objectif est qu'exportations et importations s'équilibrent. Le transport d'un organe coûte environ 20'000 francs. "Pour un cœur, un transport ne doit pas durer plus de quatre heures."

ats/ami