Quand l'annulation d'un vol transforme les vacances en cauchemar administratif 

Se battre pour obtenir une indemnisation après un vol annulé peut prendre de longs mois. Les passagers lésés sont confrontés à la lenteur administrative et à des procédures complexes, laissant un goût amer aux vacances.

Pour Ursula Waldmeier, les souvenirs de son voyage en Bretagne sont désormais aussi marqués par une accumulation de paperasse. Cela fait maintenant deux ans qu'elle se bat contre une compagnie aérienne pour obtenir une indemnisation à laquelle elle aurait droit, mais qui lui échappe toujours.

Tout a commencé en été 2022 lorsque son vol retour a été annulé à la dernière minute. Ursula passe alors la nuit dans un hôtel et, le lendemain, elle achète un billet de train pour rentrer chez elle, raconte-t-elle dimanche dans le 19h30.

Malheureusement, il ne reste plus que des places en première classe, ce qui alourdit la facture. Si son vol et sa nuit ont été remboursés, l'indemnité promise n'est jamais arrivée, malgré de nombreuses démarches administratives.

Pas moins de 770 plaintes enregistrées

"Je dois dire que je suis un peu déçue. C’est un droit et j’ai essayé de me battre pour et je ne l’ai pas eu, c’est un sentiment d’amertume", témoigne Ursula. Un ressentiment partagé par des centaines d’autres passagers qui, comme elle, peinent à faire valoir leurs droits.

Et pour cause: des plaintes de passagers lésés comme Ursula, l’Office fédéral de l’aviation civil en est submergé. Durant le seul mois de juillet, le bureau en a enregistré pas moins de 770, un chiffre en augmentation.

"Les conditions météo qui changent, la situation internationale, les défaillances informatiques, ce sont des éléments qui amènent plus d’irrégularités dans le trafic aérien, et plus d’irrégularités signifie aussi plus de plaintes", explique Antonello Laveglia, porte-parole de l'Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).

>> Lire aussi : L'administration fédérale croule sous les plaintes contre les compagnies aériennes

Des pratiques "déloyales", selon certains passagers

Bien que l'OFAC ne puisse pas imposer directement une indemnisation, elle peut sanctionner les compagnies aériennes qui enfreignent les droits des passagers. Lorsqu’elle intervient, la situation tend à se débloquer, mais il faut faire preuve de patience. L'équipe est petite et débordée: elle devrait être renforcée d'ici la fin de l'année.

Il y a une dissymétrie entre la manière de réserver un billet d’avion qui se fait en quelques clics et une procédure extrêmement compliquée qui est faite pour vous décourager Jean-Cédric Michel, client lésé d'EasyJet

Ainsi, Jean-Cédric Michel, un autre passager lésé, s'est quant à lui tourné vers le Secrétariat d’État à l’économie pour dénoncer ce qu’il considère être une pratique déloyale de la part de la compagnie EasyJet.

EasyJet se défend

Selon lui, le formulaire d’indemnisation est volontairement trop complexe pour décourager les passagers de demander l’indemnité à laquelle ils ont droit. "Il y a une dissymétrie entre la manière de réserver un billet d’avion qui se fait en quelques clics et une procédure extrêmement compliquée qui est faite pour vous décourager", déplore-t-il au micro de la RTS.

Une accusation que la compagnie low cost conteste. "Nous réfutons absolument toute accusation selon laquelle nous aurions des pratiques permettant d’éviter de payer une compensation lorsqu’elle est justifiée. Nous avons un formulaire en ligne simple, rapide et gratuit à disposition des clients."

Face à ce genre de situations, les passagers peuvent aussi saisir les tribunaux.

Clémence Vonlanthen/hkr