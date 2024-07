Procédure pénale liée à la répartition des départements au sein du Conseil fédéral

Le Ministère public de la Confédération mène une procédure pénale sur la répartition des départements au sein du Conseil fédéral en décembre dernier. Elle est dirigée contre inconnu pour soupçon de violation du secret de fonction.

Interrogé à ce sujet, le Ministère public de la Confédération (MPC) a confirmé samedi l'information parue dans les journaux de CH-Media. Le MPC ne donne pas d'autres informations. Selon les journaux cités, la Chancellerie fédérale a déposé la plainte.

La répartition des départements du 14 décembre dernier s'est terminée pour beaucoup par une surprise: la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider est passée au Département fédéral de l'intérieur après seulement une année passée à celui de justice et police. Le nouvel élu Beat Jans a repris les tâches assumées jusque-là par sa collègue de parti Elisabeth Baume-Schneider.

Les médias ont rapporté que la présidente de la Confédération Viola Amherd n'avait été informée du souhait de changement de la Jurassienne que très peu de temps avant le début de la séance sur la répartition des départements. Le Conseil fédéral aurait été mécontent de ce changement et de la conduite de la séance par Viola Amherd.

Quelques jours plus tard, la présidente de la Confédération a déclaré à la radio suisse alémanique SRF qu'elle avait été informée par Mme Baume-Schneider plus d'un quart d'heure avant le début de la séance. En outre, personne au gouvernement n'aurait exprimé de réserves. "On colporte cela maintenant après coup", avait déclaré Viola Amherd à la radio, ajoutant qu'elle ignore d'où cela vient.

