Primes maladie: notre calculateur pour comparer les prix et les risques

Les hausses de prime sont désormais connues. Vous avez jusqu'à fin novembre pour changer de caisse et limiter la casse. Attention toutefois: certaines offres s'accompagnent de restrictions dont il vaut mieux être conscient.

Êtes-vous prêt à sacrifier le libre choix de votre médecin? À payer vos médicaments en pharmacie avant de vous les faire rembourser? À contacter une centrale téléphonique avant toute consultation médicale?

Ces conditions sont souvent la contrepartie pour obtenir des primes plus basses. En collaboration avec la Fédération romande des consommateurs (FRC), RTSinfo et l'émission "On en parle" vous proposent un calculateur qui permet de comparer non seulement les prix, mais aussi les conditions des assurances maladie obligatoires.

L'assureur Visana n'a pas confirmé les conditions de ses offres. Les informations concernant celles-ci sont à prendre avec précaution.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Calculateur développé par Cyrille Gay-Crosier et Tybalt Félix