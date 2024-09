Pressions pour que l'armée ne fasse pas exception aux mesures d'économie de la Confédération

L'armée ne doit pas faire exception aux mesures d'économie de la Confédération. C'est l'avis d'un rapport commandé par le Département fédéral des finances et révélé par la NZZ am Sonntag. Alors que l'administration se serre la ceinture, l'armée devrait voir son budget presque doubler d'ici à 2035.

Un groupe d'experts mis en place par la ministre des Finances Karin Keller-Sutter propose de revoir la croissance de l'armée à 4,25% jusqu'en 2035, au lieu des 6,14% visés par le gouvernement et le Parlement. La Confédération économiserait ainsi plusieurs centaines de millions de francs par an.

Actuellement, l'armée prévoit d'augmenter son budget pour atteindre 1% du produit intérieur brut en 2035, voire 2030, selon Viola Amherd, conseillère fédérale en charge de la Défense. Alors que l'armée dépense moins de 6 milliards de francs cette année, cette somme devrait à terme dépasser 10 milliards de francs.

Des débats en perspective

Selon le rapport commandé par le département de Karin Keller-Sutter, les risques que connaît la Suisse ne justifient pas une telle augmentation. L'armée, elle, soutient ces dépenses. L'instabilité géopolitique et son matériel vieillissant forcent la Suisse à investir après 30 ans de baisses de budget.

"Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir des programmes qui permettent de moderniser et de renforcer l'armée. Après, est-ce qu'il faut 1% en 2030? Est-ce que c'est 2031 ou 2032? Ces questions seront débattues par les commissions et par les deux Chambres. Mais il est clair qu'aujourd'hui qu'il y a une volonté de vouloir aller vers un renforcement de l'armée suisse, afin qu'elle puisse s'intégrer dans un dispositif de défense plus moderne", a réagi lundi dans La Matinale Pascal Broulis, conseiller aux Etats (PLR/VD) et membre de la commission des finances ainsi que de celle de la politique de sécurité .

Le groupe d'experts, mené par l'ancien directeur de l'Administration fédérale des finances Serge Gaillard, devrait présenter sa proposition au gouvernement mercredi, selon la NZZ am Sonntag. Le Parlement devrait de son côté être informé au début de la session d'automne.

