Près de 100 facteurs et coursiers sont attaqués par un chien chaque année en Suisse

Chaque année, une centaine de facteurs et de coursiers sont mordus par un chien, ce qui signifie environ deux attaques par semaine, soit bien plus que pour le personnel des services vétérinaires, selon des statistiques de la Suva, reprises par Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

Pourquoi les chiens aiment-ils tant s’en prendre aux factrices et aux facteurs? Des psychologues animaliers expliquent dans les journaux que les chiens perçoivent leurs va-et-vient comme l'intrusion d'un étranger potentiellement nuisible. Il s'agit d'une volonté de l'animal de défendre son territoire, explique Anja Papenberg, éducatrice canine à Kloten (ZH). Après la première rencontre, le chien croit avoir réussi à chasser l'intrus, puisque le facteur est reparti, ajoute-t-elle. Or, il revient le jour suivant: "Aux yeux du chien, les facteurs sont donc manifestement réfractaires aux avertissements", relève l'experte. S’y ajoute le fait que le personnel de La Poste se déplace souvent de manière rapide et se dirige vers la maison avec détermination, explique également Christian Lenz, psychologue animalier zurichois. "Cela rend le chien méfiant, d'autant plus que cette personne n'habite pas ici." Des cours proposés Des cours pour apprendre à se comporter avec les chiens existent. Postiers et postières participent à de telles formations. Les recommandations de l'éducatrice canine sont claires: "Ne bougez pas lorsqu'un chien se précipite sur vous, ralentissez vos gestes et ne le regardez pas droit dans les yeux – pour lui, cela équivaut à une provocation". Reste que les propriétaires peuvent contribuer à réduire le risque d’attaque en gardant le chien à l'intérieur de la maison ou dans le jardin avec une longue laisse, ou en plaçant la boîte aux lettres directement contre la clôture du jardin et en ne mettant pas le panier du chien directement devant la porte d'entrée. Car même si cela peut sembler joli, souligne l’éducatrice canine, "on signale ainsi au chien que c'est lui le videur". lan avec ats