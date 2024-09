Premières tables rondes pour discuter du budget de la Confédération

Le Conseil fédéral souhaite prendre des décisions d'économies pour stabiliser le budget de la Confédération en s'appuyant sur une large base, a déclaré lundi Viola Amherd devant les médias. La présidente de la Confédération s'exprimait après les deux premières tables rondes sur le sujet.

Ces tables rondes étaient destinées l'une aux partenaires sociaux, l'autre aux partis. Plusieurs ministres y ont participé. Elles étaient organisées après qu'un groupe d'experts a présenté jeudi un rapport contenant plus de 60 mesures pour alléger le budget de la Confédération.

"Nous voulons informer sur le processus prévu, mais ne donnerons pas d'informations sur le contenu des discussions à ce stade", a précisé la présidente de la Confédération lors d'une conférence de presse à Berne avec sa collègue des finances Karin Keller-Sutter. "C'est confidentiel", a répondu Viola Amherd à une question. "Tout le monde doit pouvoir s'exprimer librement", a-t-elle justifié.

Il s'agit de maintenir un Etat fort et d'avoir une marge de manoeuvre pour de futures tâches Viola Amherd, présidente de la Confédération

"Le Conseil fédéral veut pouvoir investir quand c'est nécessaire", a ajouté la conseillère fédérale. "Le projet n'aura de succès que si tout le monde accepte de faire un effort supplémentaire", a estimé la Valaisanne.

Dépenses en cause

Karin Keller-Sutter a, elle, pointé le caractère "exceptionnel" de la démarche. Elle a rappelé que le déficit structurel du budget fédéral serait supérieur à 3 milliards de francs dès 2027.

D'après le groupe d'experts institué par le Conseil fédéral, il est possible d'économiser 4 à 5 milliards de francs par an. "Il faut d'abord agir sur les dépenses, qui augmentent trop fortement", a affirmé la ministre des finances. Le Conseil fédéral veut les alléger d'au moins 3 milliards dès 2027 et d'au moins 4 milliards dès 2030.

Une troisième table ronde mardi

Une troisième table ronde doit avoir lieu ce mardi avec les cantons. La semaine dernière, la Conférence des gouvernements cantonaux a appelé à ne pas procéder trop vite à des transferts de charges de la Confédération vers les cantons.

Les tables rondes marquent le début de la deuxième phase de l'examen des tâches et des subventions, a précisé Karin Keller-Sutter. Le Conseil fédéral décidera ensuite des mesures à prendre et soumettra un projet à une procédure de consultation ordinaire. Le Parlement se saisira ensuite du projet.

ats/lia