"Pour lutter contre les îlots de chaleur, débitumer est nécessaire", soutient Natacha Litzistorf

Avec 35°C annoncés, mardi devrait être la journée la plus chaude de la semaine. MétéoSuisse a émis une alerte canicule jusqu’à jeudi soir. Ces épisodes caniculaires sont ressentis de manière plus intense par les habitants des villes en raison de nombreux îlots de chaleur, un défi majeur que ces dernières s’efforcent de surmonter depuis de nombreuses années.

Face à la chaleur, les cités cherchent la fraîcheur et adoptent des mesures. En 2014, Sion, une des villes les plus chaudes de Suisse, a initié un projet pilote pour développer des espaces publics verts et bleus. Dix ans plus tard, les résultats sont palpables, la vie est plus agréable et l'air plus respirable dans les parcs publics et sur les terrasses de la capitale valaisanne.

>> Ecouter à ce sujet les explications dans La Matinale de la RTS : afp - Rob Engelaar Pour lutter contre la canicule certaines villes favorisent l’installation d’ilots de fraîcheur / La Matinale / 2 min. / aujourd'hui à 06:21

Natacha Litzistorf, conseillère municipale lausannoise, souligne mardi dans La Matinale que toutes les grandes villes, européennes ou mondiales, mettent en place des plans climat. Ces plans abordent des axes traditionnels comme l’énergie, la mobilité et l’assainissement du patrimoine bâti.

De plus, un travail délicat est effectué pour améliorer les espaces publics, l’objectif étant de "développer une trame verte et une trame bleue, c’est-à-dire de végétaliser et d’introduire de l’eau dans les villes", explique-t-elle, en comparant cette démarche à de "l'acupuncture urbaine".

Dans la mise en place de ces mesures, Lausanne s'inspire d'autres villes et collabore également étroitement avec Genève (lire encadré).

Natacha Litzistorf souligne que ces actions environnementales ont un impact significatif à tous les niveaux politiques et, surtout, elles sont bien accueillies par la population.

Lausanne plantera 1300 arbres chaque année

Il est en outre scientifiquement prouvé que la plantation d’arbres contribue à réduire la température en ville. "Nous avons coutume de dire que l'arbre est l'allié des villes", souligne la municipale.

Dans le cadre de son plan climat, Lausanne s’est fixé comme objectif d’augmenter sa canopée - c’est-à-dire la couverture végétale formée par la cime des arbres - de 20 à 30% d’ici 2040. Selon Natacha Litzistorf, "cela équivaut à planter environ 1300 arbres chaque année".

Mais il est vrai qu’un arbre a besoin de temps pour grandir et remplir pleinement son rôle. Par conséquent, d’autres actions sont nécessaires, comme la végétalisation de la "cinquième façade", c’est-à-dire les toits des immeubles et les murs. "A Lausanne, nous proposons également des jardins de poche”, précise la conseillère municipale.

Débitumer les villes et les rendre plus perméables

Selon elle, le béton est l’ennemi numéro un. "Pour lutter contre ces îlots de chaleur, il est nécessaire de débitumer. En collaboration avec la population, nous pouvons également mener des actions cadrées et légitimées", explique-t-elle.

L'un des enjeux cruciaux pour les villes est de rétablir la perméabilité des sols. Natacha Litzistorf parle de la création de "villes éponges". Cela implique de capter l’eau là où elle tombe lorsqu’il pleut. Avec l’asphaltage et le bitumage généralisés, l’eau tend à ruisseler plutôt qu’à être absorbée. Cela pose un problème, car l’eau n’est plus disponible pour nourrir la végétation.

De plus en plus de collectivités choisissent donc de réduire le béton pour favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol, par exemple en installant des pavés végétalisés.

Natacha Litzistorf estime par ailleurs que l’on ne prend pas suffisamment en compte le coût de l’inaction. Bien que la plantation d’arbres en ville puisse sembler onéreuse, elle souligne que les coûts indirects de l’inaction, tels que les problèmes de santé liés à l’absence de végétation, peuvent être bien plus élevés. Selon elle, la réflexion doit dépasser le simple aspect financier pour toucher à des questions de morale et d’éthique.

Propos recueillis par: Aleksandra Planinic

Adaptation web: Miroslav Mares