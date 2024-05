Pour les réfugiés ukrainiens, "une course de contrôle" obligatoire pour continuer à conduire en Suisse

Depuis le début de l'invasion russe, des dizaines de milliers d'Ukrainiens se sont réfugiés en Suisse. Langue, recherche d'un emploi, logement. Pour eux, les défis sont multiples. Mais les autorités leur tendent un autre obstacle: l'obligation de passer une course de contrôle pour continuer à conduire en Suisse

Julia est arrivée avec son fils en provenance de la ville de Kharkiv il y a une année et demie. Si elle souhaite conserver son droit à rouler sur le territoire, elle devra bientôt passer "une course de contrôle", soit un test qui prouve son aptitude à conduire sur les routes suisses.

Un examen qui n'est pas gratuit. Il faut compter 130 francs, plus les cours de mise à niveau qui sont fortement recommandés. En tout, c'est donc 530 francs qu'il faut débourser. Une facture trop salée pour Julia.

"Ca me stresse parce que ça coûte cher. Bien sûr, je peux économiser, mais sur un ou deux mois. Plus ça n'est pas possible, car nous touchons moins de 700 francs par mois pour nous nourrir, nous habiller, pour tout", explique-t-elle mardi dans La Matinale de la RTS.

Une législation stricte

Les Ukrainiens et Ukrainiennes arrivés sur le territoire suisse disposent de 24 mois pour effectuer cette course de contrôle. Le délai passe même à douze mois pour les derniers arrivés.

Les conducteurs ne disposent par ailleurs que d'une seule chance. S'ils échouent lors de la course de contrôle, ils doivent refaire un permis de conduire complet. Une réalité qui peut là aussi causer un stress supplémentaire: "il faut dire que certains n'ont pas eu l'occasion de rouler beaucoup depuis qu'ils sont en Suisse. On leur conseille de prendre quelques heures avec un moniteur de conduite professionnelle qui puisse leur expliquer les spécificités suisses", reconnaît Philippe Burri, directeur neuchâtelois du Service des automobiles.

Moins stricts, les pays de l'Union européenne permettent aux Ukrainiens de continuer à rouler avec leur propre permis tant que leur statut S perdure.

Interpellation rejetée

La course de contrôle n'est toutefois pas réservée aux seuls Ukrainiens. Tous les ressortissants de pays avec lesquels la Suisse n'a pas d'accord pour l'échange de permis sont concernés.

En 2022, une interpellation au Parlement demandait d'assouplir la règle, en offrant au moins une seconde chance en cas d'échec à la course de contrôle. Une demande qui a été refusée par le Conseil fédéral.

Reportage radio: Céline Fontannaz

Adaptation web: ther