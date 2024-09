Pour former plus de médecins, les unis devront renoncer à des projets

Le Parlement a proposé mercredi que les hautes écoles investissent 25 millions de francs ces quatre prochaines années pour améliorer la relève médicale, en particulier dans le domaine de la médecine de famille. Les universités avertissent que cet argent devra être pris sur d’autres domaines.

La décision d'allouer 25 millions de francs à la création de plus de places d’études en médecine reviendra au Conseil suisse des hautes écoles. Mais après le vote très clair du Parlement durant cette session qui veut plus de médecins formés en Suisse, il lui sera difficile d'y renoncer.

Luciana Vacarro, présidente de Swissuniversities, rappelle que le cas échéant, cet investissement se fera au détriment d'autres domaines. "Ces 25 millions, le Conseil suisse des hautes écoles devra les prendre sur l'enveloppe existante des projets liés au financement de base, qui est autour des 120 millions", a-t-elle rappelé jeudi dans La Matinale de la RTS.

"On devra enlever autre chose, comme des projets portant, par exemple, sur la durabilité, la digitalisation ou l'égalité des chances. A ce stade, ce n'est pas une enveloppe qu'on peut étendre", regrette Luciana Vacarro.

Temps d'adaptation

Il n'est par ailleurs pas possible d'augmenter les places d'étude en seulement quelques mois. "Les universités ne sont pas sourdes au fait qu'il faut former plus de médecins. Mais la formation se fait conjointement avec les hôpitaux pour trouver des solutions afin d'accueillir plus d'étudiants. C'est le défi principal."

Luciana Vacarro précise: "Jusqu'à un certain point, on peut tasser plus de monde dans un auditoire. Mais il y a des enseignements qui se font par nécessité par petits groupes."

Il faudra donc laisser le temps aux universités de s'organiser, y compris sur la manière dont elles comptent sélectionner les étudiants. Le Parlement a demandé de repenser, à l'avenir, le Numerus Clausus et d' élargir les critères d'admission. Pour Swissuniversities, il est encore trop tôt pour esquisser des pistes.

