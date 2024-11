Podcast – Tabac: comment dissuader les plus jeunes de commencer?

Un rapport d’Oxysuisse – le lobby de la lutte antitabac – publié mardi 26 novembre pointe la laxisme de la Suisse envers l'industrie de la cigarette. Berne est plutôt à la traîne en terme de prévention. Quelles sont les mesures qui fonctionnent? L’éclairage de la spécialiste des politiques de lutte contre le tabac Karine Gallopel-Morvan dans le Point J (rediffusion).

Pour Karine Gallopel-Morvan, professeure à l’Ecole des hautes études en santé publique de Rennes (F), la "cigarette dissuasive" semble être une bonne piste: "Les industriels du tabac ont beaucoup travaillé le design de la cigarette, en particulier pour attirer des jeunes et des femmes. Il y en a des roses, des longues, nacrées… L’idée est de contrer ce marketing en imposant des couleurs pas très agréables ou des messages d’avertissement sanitaires". Et sur la cigarette, le message ne peut être masqué, comme sur un paquet.

Chaque minute dans le monde, 10 millions de personnes fument une cigarette et 15 décèdent à cause du tabac. En Suisse, près d'un tiers des 15-25 ans fument quotidiennement ou occasionnellement et la première catégorie de fumeurs sont les hommes de 25 à 34 ans.

Comment les dissuader de commencer? Pointer le temps perdu ou les ravages sur l’environnement peuvent être de bonnes pistes. Comment lutter contre l’image supposée cool ou transgressive de la cigarette? Quid des produits alternatifs comme les puffs ou le snus?

Caroline Stevan