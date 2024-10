Podcast - Suisse: la mafia est-elle toujours là?

Mi-août, une opération anti-mafia qui a été menée entre l’Italie, le Brésil et la Suisse, a conduit à une arrestation et au gel de 50 millions d’euros. En Valais, cela a donné lieu à une perquisition chez un homme d’affaires italien établi à Saxon, à la tête de près d’une quarantaine d’entreprises. On se rappelle de la réunion de mafieux de la 'Ndrangheta filmée à Frauenfeld en 2014. On dévoile cette face cachée de la Suisse avec Madeleine Rossi, journaliste d’investigation et autrice du livre "La mafia en Suisse".

"Le mafieux aujourd'hui en Suisse ressemble à vous, à moi, aux gens que vous croisez dans la rue. C'est n'importe qui", explique Madeleine Rossi. La journaliste d'investigation, spécialiste de la criminalité organisée italienne, décrypte dans cet épisode du Point J l'implantation discrète mais profonde des organisations mafieuses italiennes en Suisse, notamment en Valais. L'actualité de la mafia, c'est tous les jours et c'est partout en Suisse. Madeleine Rossi, autrice du livre "La mafia en Suisse" Malgré une prise de conscience des autorités, la lutte contre ce phénomène reste complexe. Des mesures comme un certificat anti-mafia pour les entreprises ou le renforcement de la loi anti-blanchiment pourraient aider, selon Madeleine Rossi. "La plupart des personnes n'y voient pas une inquiétude particulière en se levant le matin [...] Après, quand on creuse un peu, on se rend compte que beaucoup de gens sont concernés par le phénomène". Philippe Jansen, co-président des Vert'libéraux valaisans, parti qui a fait de la lutte contre la mafia l’un de ses thèmes de campagne lors des élections fédérales de l’an dernier, nous explique pourquoi. Quelles activités les mafias italiennes mènent-elles en Suisse? Comment nos institutions luttent-elles contre le phénomène? >> Ecouter le podcast du Point J : Suisse: la mafia est-elle toujours là? / Le Point J / 14 min. / aujourd'hui à 17:00 Julie Winz et l’équipe du Point J