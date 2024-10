Podcast – Séquestration, violences sexuelles et agression: le Fou du Marchairuz

A la fin des années 1970, l'affaire dite du "Fou du Marchairuz" marque les esprits en Suisse romande. Ce crime, qui mêle séquestration, violences sexuelles et lapidation, pose notamment la question de la réinsertion des délinquants multirécidivistes.

Le podcast de la RTS "Crimes suisses" est de retour avec un quatorzième épisode. Il raconte l'histoire d'un violeur vaudois multirécidiviste condamné une première fois en 1961.

Libéré deux ans plus tard, il agresse sexuellement une jeune femme en 1964. Il est une nouvelle fois arrêté, condamné et enfermé, avant de bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle en 1972. Puis il recommence et est à nouveau condamné en 1973. Mais sa peine de prison est suspendue au profit d'une castration chimique, finalement interrompue en 1976.

La séquestration

Quelques mois plus tard, l'homme enlève une jeune femme et la séquestre chez lui à Renens (VD). Droguée, aveuglée, ligotée, elle subit tortures et violences sexuelles. Trois jours et quatre nuits plus tard, Raymond l'emmène au col du Marchairuz, pour la tuer.

Interrogé dans "Crimes suisses", le directeur de la Fondation Vaudoise de probation (FVP) François Grivat rappelle que la réinsertion des criminels est une obligation qui figure dans le Code pénal suisse. Le spécialiste observe aussi que les pratiques concernant la libération conditionnelle ont changé depuis la fin des années 70, quand c'était plutôt le comportement du détenu qui était jaugé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'évaluation du risque de récidive qui prime.

>> Ecouter l'épisode complet : Sévices sexuels et lapidation, de Renens au Marchairuz / Crimes suisses / 54 min. / hier à 00:00

Antoine Droux