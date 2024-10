Podcast - Pourquoi tant de monde veut aller au gymnase?

Dans le canton de Vaud, le nombre de gymnasiens et gymnasiennes a quintuplé depuis les années 70. Et en Suisse, l'attrait pour les formations générales du secondaire II va croissant. Le Point J se demande ce qui explique le succès du gymnase, collège ou lycée (selon les appellations cantonales).

"La voie gymnase a toujours été une voie extrêmement prestigieuse parce qu'elle ouvre les portes de l'université, qu'elle délivre des diplômes qui permettent d'avoir un éventail de choix professionnels à la sortie de l'école postobligatoire", explique Sylviane Tinembart, professeure à la HEP Vaud, spécialiste en histoire de l'éducation et de l'enseignement et ancienne enseignante au primaire et au secondaire.

Le niveau d'éducation et d'instruction en Suisse est de plus en plus élevé, mais on a aussi de plus en plus d'exigences par rapport aux étudiants, aux élèves, aux adolescents Sylviane Tinembart, professeure à la HEP Vaud, spécialiste de l'histoire de l'éducation et de l'enseignement

"Depuis une quarantaine d'années, on a aussi repensé la sélection et l'orientation à l'école et on a modifié à plusieurs reprises les systèmes scolaires pour ouvrir un tout petit peu plus l'accès aux études", analyse-t-elle.

Quel est le rôle du facteur démographique? Le succès du gymnase est-il une conséquence d'un désintérêt pour les apprentissages?

Pourquoi tant de monde veut aller au gymnase ? / Le Point J

Jessica Vial et l'équipe du Point J