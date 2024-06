Podcast - Pourquoi on veut toujours le dernier smartphone? 

D’où vient cette envie de toujours avoir le dernier gadget technologique? Niels Weber, psychologue et psychothérapeute, spécialisé en hyperconnectivité, répond aux élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland (VD).

"Dans la rue, je vois souvent des gens avec les tout nouveaux téléphones... Cela me rend un peu jaloux car j'aimerais aussi pouvoir me permettre un tel objet", raconte Patricio, 14 ans, de Gland. Son camarade de classe Alexandre, 14 ans, évoque de son côté de "longues négociations" avec ses parents pour obtenir le dernier modèle.

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette envie d'obtenir la dernière innovation technologique, selon Niels Weber. "La première, on peut la raccrocher à ce que le philosophe allemand Schopenhauer disait: "Le bonheur n'existe pas, on est constamment en train de balancer entre l'envie d'avoir quelque chose et l'ennui de déjà l'avoir", analyse-t-il.

On a envie de faire partie d'un groupe, du groupe qui a le même téléphone ou la même console de jeu. Niels Weber, psychologue et psychothérapeute, spécialisé en hyperconnectivité

Deuxième hypothèse, notre société, aujourd'hui, fonctionne beaucoup sur la récompense. "On a bien travaillé, on a reçu un salaire en récompense et avec ce salaire, on a envie de s'acheter des choses qui nous font plaisir", explique le spécialiste.

"Et puis une dernière hypothèse: aujourd'hui, nos outils numériques expriment quelque chose de notre personnalité. Cela est très lié à un phénomène d'appartenance. Ainsi, on veut appartenir à un groupe et s'opposer celles et ceux qui n'ont pas les mêmes outils que nous."

Comment Apple s'y prend pour influencer les gens? Est-ce que les jeunes sont plus touchés par ce phénomène? Toute cette semaine, le Point J vous propose une série d’épisodes réalisée en collaboration avec les élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland, une quinzaine de jeunes en dernière année d’école obligatoire.

>> Ecouter l'épisode du Point J : Pourquoi on veut toujours le dernier smartphone ? (1/5) / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Julie Kummer, Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J