Podcast - Pourquoi les infirmiers et les infirmières sont si mal payés?

Pourquoi les conditions de travail du personnel de santé sont-elles si mauvaises? Sophie Ley, présidente de l’Association professionnelle des infirmiers et des infirmières (ASI) en Suisse, répond aux élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland (VD) dans le Point J.

"La meilleure amie de ma sœur est infirmière et je l’ai déjà entendue parler de ses horaires compliqués et de son bas salaire", raconte Luna, 16 ans, de Gland. Appoline, 14 ans, elle, se dit "très intéressée" par cette profession. "C'est un très beau métier; même s'il est mal payé, je le ferai quand même".

"Une des explications du bas salaire des infirmières et infirmiers, c'est le fait que nous sommes majoritairement des femmes - à 85% - à exercer cette profession", répond de son côté Sophie Ley. "On porte quand-même encore le poids d'une certaine vocation!", s'exclame-t-elle dans le Point J. "On parle d'un salaire d'environ 1000 à 1500 francs de moins qu'une autre profession à compétences égales".

Anciennement, ce métier était fréquemment exercé par des religieuses. C'est un métier où on donne de soi et où on doit le tout à la société, aux soins, aux patients. Sophie Ley, présidente de l'Association professionnelle des infirmiers et des infirmières (ASI) en Suisse

Selon Sophie Ley, garder le personnel infirmier diplômé dans les soins est compliqué, car "au-delà du salaire, il y a aussi la question des plannings, qui sont faits quinze jours à l'avance dans certaines institutions, ou encore le fait, par exemple, de devoir chercher des crèches qui aient l'amplitude horaire des infirmières et infirmiers".

Peut-on décrire un profil "type" des infirmiers et infirmières? Pourquoi ce métier est-il dévalorisé par rapport aux autres métiers de la santé? Quelles améliorations permettra l'initiative sur les soins infirmiers, acceptée par le peuple en 2021? Toute cette semaine, le Point J vous propose une série d’épisodes réalisée en collaboration avec les élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland, une quinzaine de jeunes en dernière année d’école obligatoire.

Julie Kummer, Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J