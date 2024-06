Podcast - Pourquoi le violet est la couleur des féministes ?

C'est la couleur du 14 juin en Suisse et des féministes à travers les pays. Comment le violet a-t-il été choisi comme signe de ralliement des luttes féministes ? Décryptage avec Pauline Milani, historienne des femmes et du genre à l'Université de Fribourg.

"On peut remonter au début du vingtième siècle en Angleterre les suffragettes, parmi lesquelles il y a de nombreuses artistes. Elles décident de créer un environnement visuel pour accompagner leur mouvement qui va se décliner en couleur sur plein d’objets", explique l’historienne.

Ce code couleur comprend le blanc pour la pureté, le vert pour l'espoir et le violet qui symbolise la dignité. "Ce sont les couleurs royales. On parle du sang violet pour symboliser le sang royal à l'époque en Angleterre", analyse Pauline Milani. Le code couleur est ensuite repris par les suffragettes américaines.

Le violet, c'est la première teinture industrielle qu'on a à disposition à partir du milieu du 19e siècle. La plupart des femmes ont une pièce, un vêtement violet dans leurs armoires. Pauline Milani, historienne des femmes et du genre à l’Université de Fribourg.

Dès la fin des années 1960 et début des années 1970, on voit réapparaître la couleur violette dans le cadre des mouvements féministes, "sans qu'on sache s'il y a une transmission entre les mouvements du début du 20e siècle et ceux des années 1970", précise Pauline Milani.

"On trouve de la couleur violette dans des manifestations MLF, par exemple en 1964 en France, ou encore aux Etats- Unis, associé cette fois aux militantes féministes lesbiennes".

Pourquoi la couleur violette renvoie à l’homosexualité féminine ? En Suisse, lors de la première grève des femmes, le 14 juin 1991, le violet est-il présent dans les rues ?

>> Ecoutez l’épisode du Point J : Pourquoi le violet est la couleur des féministes ? (3/4) / Le Point J / 14 min. / hier à 17:00

Juliane Roncoroni et l’équipe du Point J