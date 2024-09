Podcast - Pourquoi a-t-on des aurores boréales en Suisse?

En décembre, en mars, à la mi-mai, puis à nouveau dans la nuit du 11 au 12 août, on a pu voir des aurores boréales depuis Chavannes-près-Renens, le sommet du Säntis ou Ravoire. Dans cet épisode, on va se demander comment c'est possible, en compagnie de Sylvia Ekström, astrophysicienne à l’Université de Genève, et de Lionel Peyraud, de MétéoSuisse.

Depuis près d'un an, les aurores boréales, généralement visibles dans les régions proches des pôles, émerveillent à nos latitudes. En Suisse, des observations récentes ont eu lieu dans des lieux inattendus comme Versoix, Chavannes près Renan ou Martigny. Pour certains, cette expérience fut un moment d'émerveillement total. Ces phénomènes fascinants peuvent être observés chez nous sous certaines conditions, qui sont notamment en lien avec le cycle d'activité du soleil. L'astre passe par un cycle d'activité d'à peu près onze ans et on se trouve actuellement dans la période de maximum. Selon Sylvia Ekström, astrophysicienne au département d’astronomie de l’Université de Genève, "plus le soleil est actif, plus la probabilité qu'il émette une grosse masse de matière vers nous est forte". Mais ce spectacle peut aussi s'accompagner de tempêtes géomagnétiques susceptibles de créer des blackouts. C'est très possible qu'on voie des aurore boréales encore ces prochains mois en Suisse, parce que le soleil n'est pas encore en train de décliner son activité Sylvia Ekström Pour maximiser les chances de voir une aurore boréale, il est crucial de surveiller les prévisions d'activité solaire et de choisir un endroit sombre avec un horizon dégagé vers le nord. Lionel Peyraud, météorologue-prévisionniste pour MétéoSuisse au Centre régional de Genève, part à la chasse aux aurores une fois par an. Pourquoi les couleurs et les formes d'aurores varient-elles? Qu'est-ce qui fait que ce sont les pôles qui abritent normalement ce spectacle? Comment m'équiper pour aller les photographier? >> Ecoutez l'épisode entier : DR - Lionel Peyraud Pourquoi on a des aurores boréales en Suisse? / Le Point J / 14 min. / aujourd'hui à 17:00 Julie Winz