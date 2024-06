Podcast - Est-ce qu’on devient de plus en plus petits et petites?

Comment notre taille évolue-t-elle? Idris Guessous, médecin chef du service de médecine de premier recours aux HUG et docteur en épidémiologie, répond aux élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland (VD) dans le Point J.

"J'ai une petite sœur, elle a douze ans et à chaque fois que je la vois, elle me paraît bien plus petite que moi à son âge", s'exclame Viola, 15 ans, de Gland. Sa camarade de classe Nayara, 16 ans, renchérit: "Quand on voit les petits qui entrent en 9ème dans l'établissement, ils nous paraissent à chaque fois de plus en plus petits."

"Il existe de nombreuses données historiques sur la taille des êtres humains qui montrent que nous sommes plus grands, plus longs qu'au Moyen-Âge", répond de son côté Idris Guessous. Selon le médecin, les interactions génétiques expliquent 80% de la taille d'une personne.

La taille varie en fonction du niveau socio-économique des personnes et des zones dans lesquelles on vit. Ces différences de taille, on les constate même au niveau d'une ville Idris Guessous, médecin chef du service de médecine de premier recours aux HUG et docteur en épidémiologie

La force génétique à être plus ou moins grand est ensuite influencée par d'autres facteurs, dont l'environnement nutritionnel. "Il faut construire du muscle, de l'os, et cela passe par une nutrition riche et diversifiée", analyse Idris Guessous.

On observe également des liens avec les systèmes de santé. "Vous avez une empreinte sur votre capital taille qui est liée aux premières années de l'enfance, où vous êtes plus ou moins sujets à des maladies infantiles", détaille-t-il.

Pourquoi les populations nordiques sont-elles plus grandes? Comment la taille est-elle liée au niveau de richesse? Toute cette semaine, le Point J vous propose une série d’épisodes réalisée en collaboration avec les élèves de la 11VG4 du collège de Grand-Champ à Gland, une quinzaine de jeunes en dernière année d’école obligatoire.

Julie Kummer, Juliane Roncoroni et l'équipe du Point J