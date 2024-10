Podcast - Comment réussir sa cueillette de champignons?

L'automne s'annonce faste pour la récolte des champignons. Mais toute cueillette n'est pas sans risque. Les contrôleurs et contrôleuses officiels s'alarment notamment du nombre d'intoxications, qui peuvent également venir de spécimen comestibles.

"Déjà prendre un panier en osier pour y aller, pas un sac en plastique, et séparer les champignons que l'on connaît de ceux que l'on ne connaît pas. Ceux que vous ne connaissez pas, mettez-les dans un cornet en papier, et le contrôleur vous dira leur nom exact. Au moins, vous n'aurez pas à jeter tout le panier. Car si vous avez un champignon mortel dans votre cueillette, le contrôleur se doit de jeter tout ce que vous avez cueilli", recommande Jean-Michel Froidevaux, président de l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (Vapko) dans Le Point J.

La plupart des intoxications proviennent de champignons comestibles, mais qui ont été cueillis avariés. Jean-Michel Froidevaux, président de l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons (Vapko)

Il insiste sur l'importance du contrôle réalisé par des expertes et experts formés pour toute cueillette dans la nature. "On a par exemple des champignons qui poussent sur des souches et seule la saveur va différencier le mortel du comestible. Faire la différence, c'est tout un apprentissage".

Il recommande aussi de ne cueillir que des champignons "adultes", "en quantité raisonnable, pour deux ou trois personnes".

Quelles sont les bonnes pratiques pour ramasser, cuisiner ou stocker les champignons ? D'où proviennent les intoxications et comment les éviter ?

