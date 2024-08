Podcast - C'est quoi l'école inclusive?

Une enquête a récemment montré que 55 % des enseignantes et enseignants romands considèrent que l'intégration des élèves à besoins particuliers dans des classes ordinaires est un échec. Le président du Parti libéral-radical Thierry Burkart a même demandé l'abolition de l'école inclusive en Suisse. Mais en quoi consiste vraiment ce modèle?

A l'heure de la rentrée des classes 2024, l'école inclusive en Suisse est un sujet de débat intense. Des enquêtes auprès des enseignantes et enseignants romands réalisées par les syndicats montrent que 55% d'entre eux estime que l’approche actuelle n’est pas bénéfique aux élèves à besoins particuliers. Et 70% estiment que la présence de ces élèves dans les classes engendre des répercussions néfastes auprès des autres élèves. Mais le soutien à ce modèle éducatif reste tout de même vif dans le domaine. A quoi fait-on vraiment référence quand on parle d'école inclusive? On en discute avec Stéphane Noel, chef du Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide pour le canton de Fribourg.

L'école inclusive n'est pas seulement de la responsabilité des enseignants, mais bien de l'ensemble des professionnels de l'établissement scolaire Stéphane Noel

Les bénéfices de ce modèle sont multiples, allant de l'amélioration des apprentissages scolaires à une meilleure préparation des élèves pour une société inclusive selon Stéphane Noel. Il ajoute que l'avenir de l'école inclusive dépendra de l'adaptation des ressources et de la volonté politique.

Quels cantons ont instauré l'école inclusive? De quand date ce système? Quel rôle jouent les parents?

>> Ecoutez l'épisode : Keystone - Valentin Flauraud C'est quoi l'école inclusive? / Le Point J / 13 min. / aujourd'hui à 17:00

Julie Winz