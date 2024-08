Plusieurs communes romandes éteignent leur éclairage public pour admirer les étoiles filantes

Durant la nuit de lundi à mardi, plusieurs communes romandes, du canton de Vaud à Fribourg en passant par le Valais ou encore Neuchâtel, éteindront tout ou partie de leur éclairage pour permettre à la population de mieux voir les étoiles filantes dans le cadre du projet Perséides.

Chaque année, dans la nuit du 12 au 13 août, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. Le projet Perséides, porté par l'association du même nom, encourage les communes romandes à éteindre leur éclairage public pour mieux voir ce phénomène fascinant, soit 200 étoiles filantes à l'heure si les conditions sont optimales.

Trop souvent, ce spectacle est altéré par la pollution lumineuse. A Lausanne, ces mesures vont dans le sens de la réduction de la pollution lumineuse voulue par le nouveau Plan lumière, écrit la Ville, qui planifie une diminution de l'éclairage public. Objectif: diminuer la consommation d'énergie et protéger la biodiversité et la santé des Lausannois. Des démarches participatives sont en cours dans les quartiers qui seront fortement impactés.

L'objectif de la Ville est ainsi d’améliorer la visibilité des étoiles tout au long de l'année. Le projet Perséides participe à sensibiliser et expliquer les raisons et bienfaits de cette évolution. Le parc Bourget et le bois de Sauvabelin, ainsi que les principaux monuments seront dans le noir.

Porter des couleurs claires

Hors capitale vaudoise, la ville de Pully éteindra l'éclairage public dans la majorité des zones résidentielles. Des patrouilles de Police seront présentes pour que la sécurité de tous soit garantie. Il est recommandé pour se déplacer à pied de porter des couleurs claires et de se munir d'une lampe de poche.

Dans le canton de Vaud, plus de 120 communes éteindront leur éclairage toute la nuit dès 22h, selon le site du projet Perséides, et une cinquantaine d'autres l'éteindront partiellement. C'est le canton romand où le plus de communes participent.

Ailleurs en Suisse romande

Dans le canton de Fribourg, onze communes dont Botterens ou encore Villars-sur-Glâne éteindront leur lumière toute la nuit, et une dizaine d'autres partiellement, comme à Bulle (de minuit à 5h30).

Dans le canton de Neuchâtel, sept communes, dont le chef-lieu, La Chaux-de-Fonds ou encore Le Locle, prévoient de plonger leurs rues dans le noir toute la nuit dès 22h, et six autres le feront partiellement. A noter que la Vue-des-Alpes, entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, offre une vision dégagée.

Dans le canton du Valais, seule la commune d'Orsières prendra part au projet des Perséides toute la nuit. Sept autres villes et villages n'y prendront part qu'une partie de la nuit, dont Sion (23h-5h30 en périphérie et 1h-5h au centre-ville).

Dans les cantons du Jura et de Berne, une vingtaine de communes ont annoncé éteindre totalement ou partiellement leur éclairage, dont Porrentruy (0h30-5h30, seulement dans certains quartiers).

Et enfin, dans le canton de Genève, Aire-la-Ville, Chêne-Bougeries, Choulex, Corsier, Genthod et Jussy éteindront les lumières toute la nuit dès 22h. Celles qui le feront partiellement sont Meyrin (entre 1h et 5h dans certains quartiers), Satigny (de 1h à 5h) et Vernier (de 1h à 5h dans les zones d'habitations, de 22h à 5h dans les parcs et les zones industrielles).

Mise en garde le la police

Les communes encouragent également les entreprises, commerces et particuliers à faire de même. Des activités et excursions nocturnes seront proposées. Prudence oblige, les feux de circulation resteront en fonction et la police des différents cantons invite les automobilistes à rouler à une vitesse abaissée.

Le Projet Perséides est né du constat que l'éclairage artificiel occulte le ciel. La Voie lactée elle-même est devenue presque invisible, tout comme les pluies d'étoiles filantes. Or, le ciel nocturne et l'obscurité revêtent une importance scientifique, culturelle, écologique et spirituelle. Ainsi est née l'idée de rendre la nuit aux Européens, une fois par année à date fixe, le 12 août, au maxima de la pluie des Perséides.

Fabien Grenon avec les agences