Plus de 200 décès liés au travail en Suisse chaque année, "une réflexion est à faire"

Environ 200 personnes meurent chaque année en Suisse à cause de leur activité professionnelle. Selon Jean-Pierre Tabin, professeur honoraire à la Haute Ecole de travail social et de la santé à Lausanne, invité dans Forum vendredi, plusieurs facteurs expliquent ce chiffre.

La semaine dernière, l'effondrement d'un échafaudage à Prilly a fait la Une des journaux. Le bilan s'élève à trois morts, cinq blessés graves et six légers. Malheureusement, il n'est pas rare d'avoir des accidents mortels au travail. Et, si le type d'activité professionnelle pratiquée en est l'une des causes, elle n'est pas la seule.

Pour Jean-Pierre Tabin, co-auteur d'un ouvrage sur les liens entre emploi et atteintes à la santé, la reconnaissance des accidents du travail ou des maladies professionnelles par le système suisse y participe aussi. "On a un système qui indemnise et reconnaît, mais aussi une acceptation que le travail blesse et est dangereux" et cette dangerosité est "différente selon l'activité économique", assure-t-il.

Travailler comme intérimaire est un facteur de danger, tout comme les contraintes de temps Jean-Pierre Tabin, professeur honoraire à la Haute Ecole de travail social et de la santé à Lausanne

Secteur, type de contrat, contraintes de temps

Dans le détail, les secteurs de "la construction" et de "l'industrie forestière" présentent beaucoup de risques d'accidents, relève l'invité de Forum.

Jean-Pierre Tabin ajoute que "travailler dans une équipe de travail comme intérimaire est un facteur de danger". "On n'a pas d'habitudes de travail, on n'est pas habitué à travailler en équipe, à se protéger les uns les autres de la survenue d'un accident", justifie-t-il.

Les courts délais aussi sont un facteur explicatif. "On sait aussi que les contraintes de temps, notamment le fait de devoir construire un immeuble dans un délai très court est un facteur aggravant du point de vue du risque d'atteinte à la santé", poursuit le professeur honoraire.

Chiffre stable

Les décès liés au travail sont surtout des cas de maladies professionnelles, notamment les liées à l'amiante qui est aujourd'hui le facteur de décès le plus important Jean-Pierre Tabin, professeur honoraire à la Haute Ecole de travail social et de la santé à Lausanne

Jean-Pierre Tabin indique que le nombre de morts oscille "entre 200 et 250", donc qu'il s'agit d'un chiffre "assez stable". Mais que "depuis un certain nombre d'années", il s'explique surtout par des "cas de maladies professionnelles, notamment les décès liés à l'amiante". La substance est "aujourd'hui le facteur de décès le plus important".

L'invité de la RTS précise qu'il y a "une centaine d'accidents par année qui conduisent à la mort d'une manière ou d'une autre".

Quoi qu'il en soit, ces chiffres sont considérés comme "socialement acceptables puisque l'assurance accident compense ce qui est arrivé", dit-il encore.

Propos recueillis par Coraline Pauchard

Article web: Julie Marty